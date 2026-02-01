A màghjina - Nils sopra à Bastia
Au-dessus de Bastia, la tempête Nils étend ses nuages lourds et assombrit l’horizon, pendant qu’une trouée de soleil vient encore accrocher la mer. Entre ciel menaçant et reflets dorés, le littoral bastiais oscille entre agitation et calme précaire, dans cette lumière changeante propre aux jours de tempête.
Si, comme Hervé Tusoli, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.