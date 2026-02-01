CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Cendra Chirofée 18/02/2026 Assainissement : dans l'Extrême-Sud, une station d'épuration à construire et un retard à rattraper  13/02/2026 Municipales. Jérôme Alessandri veut « continuer à construire Cargèse » 13/02/2026 Pascal Rossi nouveau président de l’ANACR 2B 13/02/2026

A màghjina - Nils sopra à Bastia


le Vendredi 13 Février 2026 à 07:25

Au-dessus de Bastia, la tempête Nils étend ses nuages lourds et assombrit l’horizon, pendant qu’une trouée de soleil vient encore accrocher la mer. Entre ciel menaçant et reflets dorés, le littoral bastiais oscille entre agitation et calme précaire, dans cette lumière changeante propre aux jours de tempête.
Si, comme Hervé Tusoli, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos