A màghjina - Mare è celu culuriti à l’orizonte di Carghjese
Sur la mer apaisée, les couleurs pastel s'effilent, rose et lavande se mêlent au souffle du soir et l'horizon s'endort dans un rêve liquide, où le ciel et l'eau murmurent la même lumière au large de Carghjese.
Si, comme Jean-Claude Camü, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.