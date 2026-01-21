A màghjina - L’alba face capu nant’à a Marana
À l’heure où la nuit se retire sans bruit, le lido de la Marana s’éveille sous un ciel en feu. La mer, encore assoupie, reflète les premières lueurs du jour tandis qu’au large, l’île d’Elbe et Monte Cristo se dessinent, silhouettes lointaines et presque irréelles. Entre sable, herbes et horizons, le soleil naissant impose le silence, rappelle l’essentiel et offre à la Corse ce moment suspendu où le monde semble recommencer.
