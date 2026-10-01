CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec... Alain Attar, disquaire 21/10/2026 À Sarrola-Carcopino, les bikers corses donnent rendez-vous au public pour leur premier Bikers Show 20/10/2026 Muay Thaï : Jean-Charles Fusella à la conquête de l’Europe 20/10/2026 Portivechju : l’ancienne poste de Murateddu va retrouver une nouvelle vie 20/10/2026

A màghjina - L’Ospedale, u silenziu di u lavu


La rédaction le Mardi 20 Octobre 2026 à 07:05

Au cœur de la forêt de l’Ospedale, les anciennes souches ponctuent les rives du lac face aux imposants reliefs de granit. Un paysage singulier où la montagne semble reprendre ses droits.
Si, comme Jean-Pierre Secchi, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos