A màghjina - L’Ospedale, u silenziu di u lavu
La rédaction le Mardi 20 Octobre 2026 à 07:05
Au cœur de la forêt de l’Ospedale, les anciennes souches ponctuent les rives du lac face aux imposants reliefs de granit. Un paysage singulier où la montagne semble reprendre ses droits.
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(Photo : Jean-Pierre Secchi)