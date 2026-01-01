CorseNetInfos
A màghjina - In i salini di Portivechju


le Samedi 24 Janvier 2026 à 07:42

Silencieuse et précise, l’aigrette garzette glisse dans les eaux peu profondes du marais salant de Portivechju. En hiver, elle partage ces étendues calmes avec les flamants roses, au rythme lent des saisons.
Si, comme André Milleliri , vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







