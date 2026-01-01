A màghjina - In i salini di Portivechju
Silencieuse et précise, l’aigrette garzette glisse dans les eaux peu profondes du marais salant de Portivechju. En hiver, elle partage ces étendues calmes avec les flamants roses, au rythme lent des saisons.
