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A màghjina - Da campanile à campanile


La rédaction le Mercredi 7 Octobre 2026 à 07:05

Derrière le clocher de Mandriale, le regard porte jusqu’à celui de San Martino, que l’on devine au loin. Entre les deux, les reliefs du Cap Corse plongent doucement vers la mer.
Si, comme Serge Vignali, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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