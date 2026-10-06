A màghjina - Da campanile à campanile
La rédaction le Mercredi 7 Octobre 2026 à 07:05
Derrière le clocher de Mandriale, le regard porte jusqu’à celui de San Martino, que l’on devine au loin. Entre les deux, les reliefs du Cap Corse plongent doucement vers la mer.
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(Photo : Serge Vignali)