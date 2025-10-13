A maghjina - Calmu è serenità nant'à a rena di San Ciprianu
La rédaction le Lundi 13 Octobre 2025 à 07:00
Elle n'a, comme chaque année, pas désempli de tout l’été. Désormais, la plage de San Ciprianu retrouve enfin son calme. Sous le soleil d’octobre, seuls quelques baigneurs profitent encore de la douceur des températures. Un moment de quiétude retrouvé.
