A maghjina - Calmu è serenità nant'à a rena di San Ciprianu

La rédaction le Lundi 13 Octobre 2025 à 07:00

Elle n'a, comme chaque année, pas désempli de tout l’été. Désormais, la plage de San Ciprianu retrouve enfin son calme. Sous le soleil d’octobre, seuls quelques baigneurs profitent encore de la douceur des températures. Un moment de quiétude retrouvé.
Si, comme François-Marie Luciani, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







