CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Désignez votre personnalité corse de l'année 2025 31/12/2025 "Week-end de la Performance" : la Corse du Taekwondo au rendez-vous de l’exigence 27/12/2025 Intempéries en Haute-Corse : le point après deux jours de perturbations 27/12/2025 Dany Mangion publie "L’année féroce", un roman d’apprentissage à Ajaccio dans les années 1970 26/12/2025

A màghjina - Bastia, trà storia è festa, à l’ora turchina


le Samedi 27 Décembre 2025 à 07:40

À l’heure bleue, la place Saint-Nicolas offre un contraste saisissant. La statue de Napoléon Bonaparte, immobile et éclairée, domine l’esplanade tandis que la grande roue illumine le ciel bastiais de ses lumières hivernales. Entre mémoire historique et animation contemporaine, Bastia se dévoile dans une atmosphère suspendue, où le passé et le présent cohabitent, le temps d’un soir.
Si, comme Gabriel Sambroni, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos