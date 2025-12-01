A màghjina - Bastia, trà storia è festa, à l’ora turchina
À l’heure bleue, la place Saint-Nicolas offre un contraste saisissant. La statue de Napoléon Bonaparte, immobile et éclairée, domine l’esplanade tandis que la grande roue illumine le ciel bastiais de ses lumières hivernales. Entre mémoire historique et animation contemporaine, Bastia se dévoile dans une atmosphère suspendue, où le passé et le présent cohabitent, le temps d’un soir.
