A màghjina - Bastia sott’à i nivuli scuri, à l’affrontu di a timpesta
Bastia sous la menace des intempéries. Un épais manteau de nuages noirs recouvre le ciel tandis que la mer Tyrrhénienne, agitée par la houle et le vent, projette ses vagues contre les enrochements et la route du front de mer. Une scène de mauvais temps qui illustre la puissance des éléments et la fragilité de ce littoral urbain exposé aux coups de mer.
Si, comme Hervé Tusoli, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.