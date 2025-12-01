A màghjina - Barchetta, un specchiu perfettu
À Barchetta, les sommets enneigés du centre corse se posent une seconde fois sur la terre, dans le calme d’une flaque qui devient miroir. Entre la blancheur des crêtes, la brume qui glisse et l’eau immobile, le paysage semble retenir son souffle, comme si l’île se regardait elle-même.
