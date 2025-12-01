CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita : les vidéos 31/12/2025 Des spectacles, de la magie et une patinoire dès mercredi : Natali in Paesu revient à Portivechju 25/11/2025 Taekwondo - Stage combat d’exception à Porto-Vecchio avec l’international français Théo Lucien 25/11/2025 Réginald Ray : "SC Bastia-Laval, je le considère comme un match de coupe" 24/11/2025

A màghjina - Barchetta, un specchiu perfettu


le Mardi 25 Novembre 2025 à 07:29

À Barchetta, les sommets enneigés du centre corse se posent une seconde fois sur la terre, dans le calme d’une flaque qui devient miroir. Entre la blancheur des crêtes, la brume qui glisse et l’eau immobile, le paysage semble retenir son souffle, comme si l’île se regardait elle-même.
Si, comme Hrtvé Tusoli, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos