A màghjina - Aurora pulare in Lisula
Une aurore boréale visible au-dessus de L’Île-Rousse, dans la nuit, phénomène exceptionnel sous ces latitudes. Le ciel s’est teinté de nuances rouges et violacées, conséquence d’une forte activité solaire interagissant avec le champ magnétique terrestre
