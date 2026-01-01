CorseNetInfos
A màghjina - Aurora pulare in Lisula


le Jeudi 22 Janvier 2026 à 07:25

Une aurore boréale visible au-dessus de L’Île-Rousse, dans la nuit, phénomène exceptionnel sous ces latitudes. Le ciel s’est teinté de nuances rouges et violacées, conséquence d’une forte activité solaire interagissant avec le champ magnétique terrestre
Si, comme Pierre Leoni, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







