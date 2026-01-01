A màghjina - Aiacciu, trà mare è celu carcu di nuvuli
Sous un ciel chargé de nuages, la ville se reflète dans une mer calme, entre front de mer, rochers et montagnes en arrière-plan. Une lumière douce souligne les façades et rappelle le lien constant entre la cité et son golfe.
Si, comme Hervé Tusoli, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.