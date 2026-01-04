A màghjina - A ricciata di San Carlu Vechju in Bastia
Dans la descente de la Gabella, la ricciata di San Carlu Vechju offre l’un de ces tableaux dont Bastia a le secret. Les marches de pierre serpentent sous les arbres en fleurs, où les teintes rosées viennent adoucir les murs du jardin Romieu et les ferronneries. Entre ombre et lumière, le regard glisse naturellement vers la mer en contrebas. Un décor simple, presque immuable, qui rappelle combien certains lieux n’ont pas besoin d’artifice pour s’imposer.
Si, comme François Marie Luciani, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.