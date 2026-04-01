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A màghjina - A bella funtana di Calia Cassano


le Lundi 6 Avril 2026 à 07:25

À l’abri de la pierre et du temps, a funtana di Calia, à Cassano, murmure encore les gestes d’autrefois. Ici, l’eau ne se contente pas de couler : elle raconte. Elle parle des femmes venues à l’aube, des voix basses, des seaux posés sur la pierre usée, des étés brûlants et des hivers silencieux. Sous cette voûte, chaque goutte semble porter la mémoire du village. Rien n’a vraiment changé, sinon le passage des hommes. La source, elle, reste fidèle.
Si, comme Mylène Sabiani, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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