À San Martino di Lota, un nouveau commerce pour redynamiser le village

“Aujourd’hui, nous célébrons non seulement l’ouverture d’un commerce, mais aussi une manière d’être ensemble.” C’est avec ces mots que Marie-Hélène Padovani, maire de San Martino di Lota, a inauguré ce lundi un commerce multiservices dans le centre du village. L’événement s’est déroulé en présence de plusieurs personnalités, parmi lesquelles Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de Corse, Michel Prosic, préfet de Haute-Corse, et Louis Pozzo di Borgo, président de la Communauté d’Agglomération de Bastia.





Installé au rez-de-chaussée de l’ancienne bâtisse U San Martinu, à deux pas de l’église du village, l’établissement baptisé Chez Henri regroupe un café, un petit restaurant et une épicerie de proximité. Il sera ouvert tous les jours, toute l’année. “Nous avons voulu un bâtiment enraciné ici, avec nos pierres, notre mémoire et notre identité. Nous avons donc conservé les dalles pour réaliser le sol de l’épicerie, parce que pour nous, construire, c'est transférer, c'est prolonger l'histoire, et c'est garder l'âme d'un lieu vivant”, explique Marie-Hélène Padovani. Le bâtiment, acheté en 2019 par l’Office foncier de la Corse, a fait l’objet de 650 000 euros de travaux, financés à 50 % par l’État, 20 % par la Communauté d’Agglomération de Bastia et 30 % par la commune.





Le lieu sera géré par Henri Benigni, enfant du village, retenu à l’issue d’un appel à projet lancé par la municipalité. Éleveur-charcutier de métier, il entend proposer une offre simple et locale à ses clients. “On travaillera avec nos produits, mais aussi avec ceux d’artisans et de producteurs locaux. L’hiver, le café et l’épicerie seront ouverts tous les jours, et le restaurant fonctionnera le week-end. L’été, on proposera une petite carte autour de salades et de viande au feu de bois, toujours des plats simples et familiaux”, détaille-t-il.



Au-delà de l’offre commerciale, la commune mise sur ce nouvel espace pour répondre à un manque de services de proximité, en particulier en dehors de la saison estivale. “Il n’y avait plus rien au village depuis plus de vingt ans. Même le dépôt de pain a disparu l’année dernière. Avant, il y avait une épicerie, un bar-café, mais je ne l’ai même pas connu. C’est vrai qu’un commerce ouvert l'hiver, où on peut se retrouver, acheter le journal, faire une partie de cartes, ça manquait au village, pour toutes les générations, que ce soit les anciens ou les plus jeunes. On est quand même proche de la ville, mais l'hiver, descendre à Bastia pour une petite bricole comme le pain ou le journal, c'est contraignant”, relève le commerçant.