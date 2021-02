"A Rimigna" lance un appel au rassemblement pour la protection du vivant en Corse

L‘idée du réseau A Rimigna* est née à l'automne 2020 de la rencontre de quelques membres de collectifs environnementaux corses : Balagne en Transition, Extinction Rébellion Corsica, Terra Libera et Zeru Frazu. Cette initiative invite les collectifs et les citoyens vivant en Corse à se rassembler pour œuvrer, lutter, imaginer ensemble un nouvel horizon autour de principes communs : l’urgence de la protection du Vivant sous toutes ses formes, la Liberté et la Démocratie, les Arts et la Culture. Un appel est ainsi lancé, déjà signé par plusieurs collectifs et quelques personnalités, afin de se mobiliser, s’entraider et peut être se réinventer autour de la protection du vivant.





L’appel :

« Nous, citoyens et membres de collectifs divers implantés en Corse***, appelons tous les habitants de notre île concernés par la protection du vivant à un rassemblement populaire pour dire : oui ! Une autre Corse est possible !

Chacun à notre manière nous avons des objectifs communs face à l’urgence environnementale et sociale de plus en plus tangible. Nous ne pouvons plus attendre.

La gestion de la crise des déchets, de l’autonomie alimentaire, des transports, de l’accès au logement, du foncier et de l’urbanisme, doivent acter la protection du vivant comme une priorité incontournable. Le temps n’est plus au constat. Les pistes d’actions sont clairement identifiées. Nous demandons donc des actions pour le climat, pour la protection des milieux et des espèces. Pour la justice sociale et la solidarité, l’art, la culture, ciments de notre société. Oui ! Une autre Corse est possible ! Inscrite dans son époque, en Méditerranée, en Europe, et exemplaire quant à la protection de sa biodiversité et de la santé de ses habitants. Nous demandons à ce que soit remis au centre du jeu l’intérêt général et ce qui fonde notre appartenance au monde du vivant : la terre qui nous nourrit, l’air que nous respirons et l’eau comme source de Vie.

Comme une première graine qui grandit et se renforce, réunissons-nous et donnons de la force à nos actions».







Info ++

En cas de nouvelles mesures sanitaires, la date du rassemblement serait reportée.



Contact : Rimigna@protonmail.com



*Collectifs Balagne en transition, Extinction Rébellion Corsica, Granagora et Terra Bella, Associations Fior di Vita, I Sbuleca Mare, Le Fruit Fabriquant de Culture, Mare Vivu, Paese d’Avene, U Svegliu Calvese, Ventu di mare et Parc de Saleccia, Entreprise au cœur des jardins.