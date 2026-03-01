À Piana, Aline Castellani et son équipe retrouvent la mairie

Conseillère territoriale de 2004 à 2010, vice-présidente de l’Assemblée de Corse entre 2010 et 2015 sous la mandature de Paul Giacobbi, Aline Castellani a entamé ce samedi un nouveau mandat de maire. Un parcours varié dans les différentes strates du pouvoir insulaire au fil duquel l’intérêt des habitants et du développement du territoire ont toujours été prioritaires. Une ligne dont elle ne démord pas, affirmant son ambition pour ce nouveau mandat « d’améliorer les réalisations concrétisées au fil des précédentes mandatures en impulsant une dynamique de développement cohérente avec les enjeux actuels d’une commune rurale ».



Seule en lice le 15 mars dernier à sa succession, l’édile a installé le nouveau conseil municipal en milieu d’après-midi. L’occasion de remercier ses électeurs « de la confiance renouvelée depuis 25 ans » et de présenter ses projets pour la commune.



« Encourager la création de structures génératrices d’emploi »



Au cours de ses quatre précédentes mandatures, Piana s’est vue dotée d’une politique foncière appropriée- la création d’un parc de 25 logements communaux-, la modernisation de la gestion de l’eau et de l’assainissement, la création d’un cabinet médical et une attention particulière portée à la jeunesse et l’école, enrichie récemment d’un portage des repas.



Des réalisations et un nouveau cadre de vie salués par bon nombre de ses administrés que la maire de Piana ambitionne à présent de consolider en se concentrant sur l’essor économique de la commune : « Aujourd’hui, si la population est stable, l’emploi manque, faute d’élan économique. Notre priorité sera de sortir de l’enclave urbanistique, en bouclant le PLU afin d’encourager le développement d’un tourisme maîtrisé, la création de structures génératrices d’emploi, l’augmentation de l’offre de services à la personne, indispensables pour permettre aux habitants de travailler et vivre à Piana tout au long de l’année » assure-t-elle.



Ce samedi après-midi, l’installation du conseil municipal s’est faite lors d’une séance ouverte à tous. Un pot de l’amitié a suivi dans une ambiance conviviale afin d’inaugurer cette nouvelle ère.