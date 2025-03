À Lecci, un ciné-débat autour de Black Box Diaries pour la Journée des droits des femmes

Women Safe & Children Corsica et le complexe Galaxy renouvellent leur engagement contre les violences faites aux femmes à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Ce samedi 8 mars, à 20 heures, à Lecci, ils proposent la projection en avant-première de Black Box Diaries, réalisé par la journaliste japonaise Shiori Itō. Un film au cœur du mouvement #WeTooJapan, qui revient sur le combat personnel de la documentariste face à un système judiciaire verrouillé. « Depuis 2015, Shiori Itō défie les archaïsmes de la société japonaise suite à son agression sexuelle par un homme puissant, proche du Premier ministre », explique Women Safe & Children Corsica.



Le film, nommé aux Oscars et qui sortira officiellement en France le 12 mars 2025, est construit comme une enquête menée par la victime elle-même. « Seule contre tous et confrontée aux failles du système médiatico-judiciaire, la journaliste mène sa propre enquête, prête à tout pour briser le silence et faire éclater la vérité », précise l’association.



Un débat sur les violences faites aux femmes

Au-delà de la projection, l’objectif de la soirée est de provoquer une discussion sur la manière dont ces violences sont traitées, en Corse comme ailleurs. « Comme lors des précédentes soirées, il s’agit avant tout de sensibiliser le grand public en mettant le cinéma au service de la cause », rappelle Women Safe & Children Corsica.



À travers des vidéos personnelles, des témoignages filmés en cachette et des confrontations, Black Box Diaries interroge la place de la justice dans un système patriarcal et invite à réfléchir aux réalités locales. « Entre vidéos personnelles, séquences d’enquête et témoignages poignants, ce documentaire apporte un éclairage sur la justice dans un système archaïque et permet de questionner les réalités de notre territoire », souligne l’association, qui animera le débat avec son directeur, Benoît Lemaire.



Un engagement sur le terrain

Basée à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, Women Safe & Children Corsica fait partie d’un réseau national d’associations pionnières dans l’accompagnement des femmes et des mineurs victimes de violences. « Née officiellement à l’automne 2022, elle prend en charge, soigne et accompagne les victimes dans une approche pluridisciplinaire », explique-t-elle.



Le rendez-vous est donné au public ce samedi à 20h, au complexe Galaxy.