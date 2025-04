À Corte, les fidèles ont récité le Rosaire pour rendre hommage au pape François

La Corse, en effet, avait mis en place un circuit bien rodé de navettes, de transports en communs, autobus et même des bateaux pour acheminer les fidèles jusqu'au point de ralliement. Longtemps, les Cortenais se souviendront de ce départ au petit jour de Corte via Ajaccio pour y faire "la rencontre de leur vie" de l'avis de tous les chanceux catholiques de l'événement religieux.



Aujourd'hui, abasourdis, consternés par la nouvelle de sa disparition, recueillis en l'église de l'Annonciation autour d'un Rosaire initié par la Cunfraterna San Teofalu, ils ont rendu hommage à "l'homme en blanc de la Papamobile" diront des enfants. La tristesse imprimait tous les visages rassemblés dans ce moment de deuil, dans ce temps de l'émotion et de la prière, suivi ce mardi soir de la messe de Requiem à 18 heures.



En cette période qui aurait dû être marquée par le Jubilé, les petites églises du monde et celle de Corte bousculent leurs habitudes pour rendre un vibrant hommage à leur pape au lendemain de la Résurrection. Un hommage à ce réformateur de l'Église catholique ayant défié la norme vaticane et celle de la Curie tout au long d'un pontificat lié aux plus précaires, au nom d'un humanisme exacerbé, au nom de la charité, comme pour les drames de Lampedusa, et de la justice, au prix d'écarts et de digressions au protocole parfaitement assumés puisque coïncidaient en lui la fonction publique et la fonction privée.



Absent pour la récitation du Rosaire, l'abbé Boccheciampe a dit sa tristesse et insisté sur le message de paix délivré par le Saint Père lors de sa venue à Ajaccio : "Nous rendons grâce à François pour tout ce qu'il a apporté à l'Église lors de son pontificat. La Corse a prouvé qu'elle était capable de se rassembler pour célébrer la vie et la foi. Je retiens tout ce qu'il a fait pour la pauvreté, les réfugiés, les migrants et les mourants en mer Méditerranée. Pèlerin inlassable à travers le monde, il s'est rendu aussi sur des terres hostiles. Je retiens aussi le fait qu'il a été le premier chef d'État à reconnaître l'État palestinien."



Avant la récitation du Rosaire, Laurent Ghionga, Premier Prieur de la Cunfraterna, a lu une prière dans laquelle il est dit : "Par lui, tu as tourné nos regards vers les plus petits et vers la Création..." Laurent Ghionga se souvient avoir rencontré François à plusieurs reprises :

"J'ai même déjeuné à ses côtés à Santa Marta. C'était un homme bon qui nous a apporté beaucoup de choses comme son message d'espérance."



Ce lundi soir, les fidèles se sont souvenus de cet homme exceptionnel. "Sa venue en Corse a permis aux jeunes de retrouver la foi, comme ma petite-fille de 19 ans", a déclaré Francine Coque, "et pour cela je l'en remercie."



L'émotion se lisait sur les visages de toutes et tous. Personne n'oubliera sa venue en Corse, comme Marilyne Antoni : "J'ai été émue et heureuse de le voir chez nous. Il a même dit qu'il se sentait chez lui en Corse. J'ai été bouleversée d'apprendre sa mort ce matin car c'était un très bon pape. De son pontificat, je retiens sa liberté d'esprit, sa générosité et sa proximité envers les plus démunis et isolés de ce monde."



Philippe Bona aussi était à Ajaccio ce 15 décembre. Il faisait partie de la chorale des 300 choristes.

Ce jeune organiste de l'église de l'Annonciation s'est dit : "particulièrement peiné par la disparition du pape François. C'était un Saint Père bienveillant et je l'avais déjà rencontré à Rome avec mon père Laurent et mon frère Pierre-Henri. Je garderai à jamais le souvenir de cette rencontre avec cet homme bon et proche du peuple."