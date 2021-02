A Corte "Manghjà bè" fait le lien entre producteurs et consommateurs

Mettre en relation les producteurs et les consommateurs de la région cortenaise, c'est le projet de Manon Mori et Carla Massei, 20 ans, étudiantes à l'Université de Corse en première année de DUT technique de commercialisation. Avec la crise sanitaire actuelle, les camarades originaires de Bastia et Ponte Leccia se sont demandées comment elles aurait pu aider.

"Tout de suite on a pensé aux producteurs locaux et aux étudiants qui ont du mal à se fournir en fruits et légumes de qualité, à prix correct", explique Manon Mori. C'est à ce moment-là qu'a commencé l'aventure "Manghjà bè".





De l'engouement



Le 30 janvier dernier, alors que les jeunes filles créent la page Facebook et le compte Instagram qui leur servira pour les commandes des consommateurs, le projet rencontre un réel succès. "Plusieurs producteurs de la pleine orientale nous ont contactées pour prendre part à l'aventure. Il y a eu un réel engouement pour Manghjà bè, ça nous a beaucoup touchées", raconte Carla Massei.



Six producteurs choisis pour leurs produits de qualité, proposeront dans deux semaines leurs stocks aux deux étudiantes qui publieront alors des annonces sur les réseaux sociaux de Manghjà bè. Une fois par semaine, ils pourront livrer en drive à Corte, les commandes recensées par Carla et Manon. "Grâce au système de drive on évite le moins de contact possible et en même temps on développe l’économie insulaire", lance Carla.



Un point de chute à Ponte Leccia, d'où est originaire Carla, pourrait également voir le jour.





Des paniers au prix modéré



Si l'idée séduit toute sorte de clients potentiels, Carla et Manon veulent toucher les étudiants : "quand on est jeune on ne pense pas ou on a pas les moyens de manger sain". Pour ce faire, un producteur est d'ores et déjà d’accord pour faire des paniers étudiants plus abordables.



Même si le projet scolaire a normalement vocation à ne durer que deux ans, les deux jeunes filles ne sont pas contre l'idée de le maintenir si celui-ci fonctionne bien.