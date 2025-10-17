À Bonifacio, deux prix ont récompensé l’audace de dix entrepreneurs corses

Les dix lauréats ont reçu leur récompense ce vendredi matin, dans le cadre idyllique de la haute ville bonifacienne.
Partenaire historique des micro-entrepreneurs en France, l’Adie s’appuie sur un réseau d’accompagnement et de financement pour soutenir celles et ceux que les banques ne suivent pas toujours. Grâce à l’appui de BNP Paribas, de la Banque Populaire Méditerranée et du Fonds de dotation Biocoop, elle remet chaque année des prix qui récompensent des initiatives locales prometteuses.
Aux côtés de cette association, le dispositif Pépite Corse, porté depuis douze ans par l’Università di Corsica Pasquale Paoli, défend la même philosophie du passage à l’action, auprès d’un public plus jeune : étudiants, doctorants ou jeunes diplômés. Leur ambition commune : faire émerger de nouveaux modèles d’entreprise, entre innovation technologique et engagement territorial.
De l'IA, une librairie-café, des vélos, de la permaculture...
La cuvée 2025 illustre la diversité des trajectoires insulaires. Côté Pépite, le duo Medhi Ghoulam et Anthony Menghi s’est distingué avec Mindlet, une plateforme d’apprentissage collaboratif propulsée par l’intelligence artificielle, qui ambitionne de réinventer l’éducation en ligne. Diego Grante, titulaire d’un doctorat en informatique, a quant à lui été récompensé pour ses solutions IA sur mesure à destination des entreprises, selon les besoins en métiers de chacune. Autres visages de la jeune création : Laure Pelegris, avec Ex Libris, une librairie-café culturelle et gourmande à Corte, et Jean-César Ancey, fondateur d’INM Records, un label musical insulaire tourné vers la scène émergente.
Les lauréats Créadie incarnent, eux, la force de la proximité et la résilience du territoire. Audrey Giudicelli (RH Kalliste, Bastia) a surmonté son handicap pour créer sa propre structure en ressources humaines. Le prix Créadie lui permettra de développer sa toute jeune entreprise, en louant un local dans son quartier (l’un des deux quartiers prioritaires de Bastia). Clémence Ferracci (Aiò by Clem) a transformé sa passion pour le vélo en activité touristique, proposant des parcours de découverte dans la région de Porto-Vecchio. Grâce à cette prime, elle va pouvoir investir dans des vélos supplémentaires. Élise Pantalacci (Beauty Girl, Ajaccio) a ouvert un salon de prothésie ongulaire à 26 ans, avec une attention particulière aux personnes atteintes de cancer.
A Pianottoli-Caldarello, Johanna Tafani poursuit l’exploitation de l’enteprise familiale, Maraîchers d’Alzu, dans un esprit de permaculture. Johanna a la particularité de fabriquer elle-même ses terreaux et ses traitements. Enfin, le duo Audret Chapelain et Michel Compte (Ma crèmerie d’Aléria) a reçu le prix « Coup de cœur » pour sa reconversion réussie dans l’artisanat fromager. En plus de leur magasin, ils ont créé une activité ambulatoire et ce prix va leur permettre d’investir dans l’achat d’un camion.
Ces prix ont été remis ce vendredi matin à Bonifacio, en présence du maire Jean-Charles Orsucci et du président de l’ADEC (l’agence de développement économique de la Corse) Gilles Giovannangeli. En quinze ans, l’Adie a accompagné de nombreux jeunes entrepreneurs insulaires et continue de défendre une conviction forte : chacun peut entreprendre, pour peu qu’on lui en donne les moyens.
