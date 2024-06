Ajaccio : Cinq entreprises récompensées par les prix Créadie

La citadelle de la cité impériale a accueilli la cérémonie de remise des prix « Creadie » ce mardi 4 juin visant à mettre à l’honneur l’initiative entrepreneuriale dans toute sa diversité. Ce prix vient saluer le parcours des entreprises financées par l’association solidaire l’ADIE. Cette dernière œuvre en faveur du droit économique et permet aux entrepreneurs locaux de bénéficier d’un crédit jusqu’à 10 000 euros.

Chose primordiale pour certains, surtout lorsque les banques pourraient être frileuses à accepter un prêt bancaire comme l’a expliqué Yvan Franchi, le directeur territorial. « Nous avons un partenariat avec la Banque populaire pour ces prix Creadie. Nous constituons un jury composé de membres de la CCI et de la Chambre des Métiers qui nous permet de récompenser des parcours selon des catégories. Cette année nous avons également à nos côtés la Fondation Biocoop et la France Mutualiste qui vont primer deux entreprises ».



Ce sont ainsi cinq entrepreneurs qui ont reçu une récompense financière. Dans la catégorie « Jeunes », c’est Eva de Nuzzo qui s’est illustrée avec sa création de bijoux « Made of Dream. La catégorie "rebond" a désigné la productrice de films engagés Louise Fedoroff pour son parcours. Également primée dans la catégorie « Vitalité des territoires », Carine Bidet a reçu, elle aussi, un chèque de 1000 € pour son laboratoire de cosmétique « Dumani ». Si ces trois premiers prix ont été décernés par la Banque populaire, la fondation Biocoop a tenu, quant à elle, à récompenser la ferme Solobio de Yannick Carteret. La dernière entreprise récompensée n’a pas eu besoin de faire beaucoup de déplacement, car elle a bénéficié d’une aide supplémentaire de la M3E en pouvant intégrer une « boutique tremplin » au cœur de la citadelle. C’est émue qu’Emma Luong Vouakouanitou a donc reçu son chèque offert par la France Mutualiste.

« J’ai eu la chance d’être aidée par l’Adie qui a été très réactive pour me permettre de réaliser rapidement mes créations et de pouvoir sortir ma collection de maillots de bain cet été. J’ai bénéficié également de la mise en réseau avec les autres acteurs de la création d’entreprise comme la M3E qui me permet de commercialiser mes produits dans un site exceptionnel. Aujourd’hui, ce prix financier va servir à un investissement matériel supplémentaire avec l’achat d’une machine à coudre ».