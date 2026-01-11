À Bastia, une première formation d’infirmier de bloc opératoire dès la rentrée 2026

À partir de septembre 2026, la Corse proposera pour la première fois une formation d’infirmier de bloc opératoire diplômé d’État (IBODE). D’une durée de deux ans, elle accueillera une première promotion de 14 étudiants au sein de l’Institut de formation des métiers de la santé de Bastia. Une ouverture qui s’inscrit dans une dynamique plus large de développement des formations en santé sur l’île. « C'est dans le cadre d'un projet structurant pour la Corse avec à terme l'ouverture d'un CHU », explique Maria Kaelbel, directrice des instituts de formation paramédicale du centre hospitalier de Bastia. « La première pierre à l'édifice, c'est de développer des formations sur le territoire corse, et notamment des formations paramédicales spécialisées. »
Pour intégrer cette formation, les candidats devront déposer un dossier et passer une épreuve orale. Si les dossiers pourront être récupérés à partir du 15 janvier, les inscriptions seront quant à elles ouvertes en mars, avec une admission annoncée à la mi-juin. « Les étudiants en troisième année d'IFSI [Institut de formation en soins infirmiers, ndlr] et qui vont être diplômés cette année ont aussi la possibilité de s'inscrire au concours. Leur entrée dépendra de la validation de leur diplôme d’État, mais ça permet de gagner un an. » La formation, quant à elle, alternera enseignement théorique et enseignement pratique lors de stages, « notamment en deuxième année ». « C'est une formation clinique importante parce que l’infirmier de bloc opératoire est vraiment le collaborateur du chirurgien. »
Un besoin sur tout le territoire
Au-delà de l’aspect académique, l’ouverture de cette formation répond à un besoin concret sur le terrain. En Corse, les activités chirurgicales se développent, aussi bien dans les établissements publics que privés. « Il y a une grosse dynamique pour développer des offres de soins et d'interventions qu'on ne faisait peut-être pas avant. Des investissements ont été faits dans les blocs opératoires, des chirurgiens ont été recrutés, et la formation a été faite pour répondre aux besoins du territoire et contribuer à l'attractivité des établissements de santé. »
Aujourd’hui, le manque d’infirmiers de bloc opératoire se fait sentir sur toute la Corse. « Il y a un besoin effectif à l'hôpital de Bastia, mais également à l'hôpital d'Ajaccio et dans les cliniques », souligne Maria Kaelbel. « On est obligé actuellement d'avoir recours à de l'intérim parce qu’on arrive à des situations où on n'a pas suffisamment de personnel paramédical à côté des chirurgiens. Je pense que cette ouverture d'école et cette possibilité de former des IBODE répond vraiment à un besoin qui se trouve partout. Il y a à la fois ce projet de CHU à terme, mais dans l'immédiat, la formation répond à un vrai besoin d'avoir des infirmiers de bloc opératoire. »