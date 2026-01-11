À Bastia, une première formation d’infirmier de bloc opératoire dès la rentrée 2026

Au-delà de l’aspect académique, l’ouverture de cette formation répond à un besoin concret sur le terrain. En Corse, les activités chirurgicales se développent, aussi bien dans les établissements publics que privés. « Il y a une grosse dynamique pour développer des offres de soins et d'interventions qu'on ne faisait peut-être pas avant. Des investissements ont été faits dans les blocs opératoires, des chirurgiens ont été recrutés, et la formation a été faite pour répondre aux besoins du territoire et contribuer à l'attractivité des établissements de santé. »





Aujourd’hui, le manque d’infirmiers de bloc opératoire se fait sentir sur toute la Corse. « Il y a un besoin effectif à l'hôpital de Bastia, mais également à l'hôpital d'Ajaccio et dans les cliniques », souligne Maria Kaelbel. « On est obligé actuellement d'avoir recours à de l'intérim parce qu’on arrive à des situations où on n'a pas suffisamment de personnel paramédical à côté des chirurgiens. Je pense que cette ouverture d'école et cette possibilité de former des IBODE répond vraiment à un besoin qui se trouve partout. Il y a à la fois ce projet de CHU à terme, mais dans l'immédiat, la formation répond à un vrai besoin d'avoir des infirmiers de bloc opératoire. »

