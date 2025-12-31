À Bastia et Vescovato, des contrôles routiers pour renforcer la vigilance avant le réveillon

Alcoolémie, stupéfiants, vitesse… À l’approche du réveillon du Nouvel An, les forces de l’ordre ont mené une vaste opération de contrôle routier ce mardi soir à Bastia, au niveau du rond-point de Toga, et à Vescovato. L’opération, menée en présence de Michel Prosic, préfet de Haute-Corse, a mobilisé une cinquantaine de gendarmes, policiers et douaniers avec un objectif affiché de « faire en sorte que nos concitoyens soient protégés et qu'on sorte de nos routes les gens qui n'ont pas à y être ». « Nous sommes en période de fêtes et les risques routiers sont beaucoup plus importants. Nous avons réalisé ces dernières semaines des opérations de sensibilisation avec notamment la distribution d'appareils pour s'auto-tester. Aujourd’hui, nous sommes sur de la répression puisqu’il est important d'agir. »





La vitesse, toujours une priorité





Si le contrôle à Bastia s’est principalement concentré sur l'alcoolémie et la consommation de stupéfiants, le préfet a néanmoins rappelé que la vitesse demeure une priorité, d'autant plus que l'opération intervient au lendemain de la mise en application d’un nouveau décret sur les excès de vitesse. Désormais, un excès de vitesse égal ou supérieur à 50 km/h devient un délit sur l’ensemble du territoire national. Concrètement, tout conducteur contrôlé à une vitesse excédant d’au moins 50 km/h la limite autorisée s’expose à des sanctions pénales lourdes : jusqu’à trois mois d’emprisonnement, 3 750 euros d’amende et une inscription au casier judiciaire. À ces peines peuvent s’ajouter l’annulation du permis de conduire, avec interdiction de le repasser pendant une durée pouvant atteindre trois ans ou plus.





Michel Prosic explique : « On a presque 1 000 suspensions administratives de permis de conduire qui ont été réalisées cette année et parmi elles, 40 % sont dues à la vitesse. Et quand on regarde les chiffres de cette année, on aurait eu presque 150 personnes qui auraient été directement touchées par les nouvelles dispositions législatives. On voit que les excès de vitesse dans notre département augmentent de presque 30 %. On a de grandes lignes droites mais on a aussi des agglomérations et on se rend compte que des gens roulent à 80 km/h au lieu de 30 km/h, et on est déjà dans les plus de 50 km/h avec cette nouvelle règle qui s'applique. Contrairement à ce qu'on pense, la première raison des accidents aujourd'hui dans notre département reste la vitesse. »





Des contrôles renforcés pour le Nouvel An





Le contrôle routier était également l’occasion pour le préfet de mettre en lumière les progrès réalisés en matière de sécurité routière dans le département. « L’année dernière, nous avions des chiffres vraiment catastrophiques en termes d'insécurité routière. Cette année, nos chiffres se sont améliorés avec une baisse de 10 % des accidents, de 10 % des blessés, mais surtout d'un tiers des victimes. Ça s'est fait au prix de contrôles très importants, quasiment 20 % de contrôles en plus en 2025 par rapport à 2020. Et si on suspend des permis de conduire de manière aussi importante depuis le début de l'année, c'est pour protéger nos concitoyens, et ça marche. Nos chiffres se sont nettement améliorés en 2025 par rapport à 2024 ou encore à 2023. Il faut que l'on agisse, il faut que l'on fasse en sorte qu'on ait de moins en moins de drames familiaux », indique-t-il.



Le préfet a également rappelé que les contrôles de vitesse continueront d’être renforcés jusqu’au début du mois de janvier. « Depuis Noël, nous sommes sur les routes et nous continuerons jusqu'au début du mois de janvier pour faire en sorte que nos concitoyens circulent de la manière la plus sécurisée possible. On aura des dispositifs dès la fin du déjeuner pour le 31 décembre et nous continuerons jusqu'à la nuit tombée et nous enchaînerons jusqu'à la matinée tous les contrôles nécessaires sur l'ensemble de nos routes dans le département. Nous aurons autour de 150-180 policiers et gendarmes qui vont être mobilisés pour faire en sorte que nos concitoyens passent une nuit de la Saint Sylvestre la plus tranquille possible et que personne n'ait de drame à annoncer à des familles. »

