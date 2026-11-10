À Ajaccio, une nouvelle école pour former les futurs professionnels des réseaux électriques en Corse

Former en Corse les professionnels qui construiront le système électrique de demain. C'est toute l'ambition de l'École des réseaux pour la transition énergétique, officiellement inaugurée ce lundi matin sur le site des Padules, à Ajaccio. En présence des représentants de l'Éducation nationale, d'EDF Corse et des entreprises partenaires, les neuf élèves de cette première promotion ont pu présenter leur formation et effectuer des démonstrations pratiques sur un plateau technique spécialement aménagé pour reproduire les conditions réelles d'intervention sur les réseaux électriques. Lancée au niveau national en 2023, l'initiative des Écoles des réseaux vise à répondre aux besoins croissants de professionnels qualifiés dans un secteur confronté à de profondes transformations. Modernisation des infrastructures, développement des énergies renouvelables, électrification des usages : autant de défis qui nécessiteront, dans les prochaines années, de nouvelles compétences. À l'échelle nationale, plus de 12 000 élèves étaient formés dans ce dispositif à la rentrée 2026, tandis que la filière électrique estime ses besoins à 43 000 recrutements d'ici 2030. En Corse, où les enjeux liés à la transition énergétique sont particulièrement importants, cette nouvelle formation doit permettre de préparer les jeunes aux besoins des entreprises insulaires.
« Notre contribution à la souveraineté énergétique de la Corse »
Pour Nathalie Mons, rectrice de l'académie de Corse, l'ouverture de cette école représente une étape importante dans le rapprochement entre l'Éducation nationale et le monde économique. « C'est très important d'ouvrir avec EDF cette École des réseaux parce que, d'abord, c'est notre contribution à la souveraineté énergétique de la Corse. Ici, nous allons préparer des jeunes pour qu'ils puissent, demain, travailler sur les réseaux électriques, avec la transition énergétique et les énergies renouvelables », explique-t-elle. Le dispositif repose sur une adaptation du baccalauréat professionnel MELEC (Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés), avec des enseignements spécifiquement orientés vers les métiers de la distribution électrique. Une nouvelle approche pédagogique qui doit également bénéficier aux enseignants, grâce à des échanges réguliers avec les professionnels du secteur.
« Je viens de discuter avec les jeunes et ils m'ont tous dit que, pour eux, c'était un plus. Cela va enrichir énormément leurs compétences, mais également celles de nos enseignants, qui vont pouvoir travailler en collaboration avec les entreprises partenaires du dispositif », souligne Nathalie Mons. La rectrice insiste également sur les perspectives professionnelles offertes aux élèves : « En termes d'employabilité, ils savent aussi qu'ils vont être repérés plus tôt par les entreprises. Et derrière, c'est la possibilité, certainement pour une partie d'entre eux, de pouvoir intégrer EDF. » Pour cette première année, neuf élèves ont intégré le dispositif : trois apprentis, dont deux chez EDF et un chez INEO, ainsi que six élèves sous statut scolaire. Un effectif volontairement limité pour accompagner au mieux les premiers bénéficiaires, avant une éventuelle montée en puissance.
EDF anticipe ses futurs besoins de recrutement
Pour EDF Corse, cette initiative répond à un enjeu stratégique : disposer des compétences nécessaires pour accompagner les transformations du système électrique insulaire. « EDF a des besoins très importants pour construire le système électrique de demain dans le cadre de la transition énergétique. Pour répondre à ces besoins, nous avons voulu associer toute la filière, parce que nous ne pourrons pas construire ce système tout seuls. Il faudra le faire avec nos partenaires », explique Sébastien Pietre-Cambacédès, directeur régional d'EDF Corse.
Si l'entreprise parvient aujourd'hui à satisfaire l'essentiel de ses besoins en recrutement, elle anticipe une situation plus tendue dans les prochaines années. « Aujourd'hui, on arrive à pourvoir à peu près l'ensemble de nos besoins, mais ce n'est déjà pas facile. Et on sait qu'avec les programmes d'activité que nous avons pour demain, cela le sera d'autant plus. C'est pour cela que nous voulons préparer l'avenir en construisant ces filières spécialisées », poursuit-il. L'ambition pourrait d'ailleurs dépasser le cadre de cette première école. EDF et le rectorat réfléchissent déjà à la création d'un véritable campus de la transition énergétique en Corse, qui permettrait de développer de nouveaux cursus et d'élargir les niveaux de qualification. « Nous avons l'ambition, avec le rectorat, d'aller plus loin. Nous sommes en train d'imaginer comment construire un campus de la transition énergétique qui embarquerait des diplômes différents, pour avoir finalement toute la chaîne des métiers représentée dans ces programmes colorisés, avec 30 % d'enseignements directement en lien avec nos métiers », précise le directeur régional.
Apprendre les métiers au plus près du terrain
Sur le site des Padules, cette nouvelle école dispose d'un plateau technique adapté avec le concours d'EDF Corse et des entreprises partenaires. Les élèves peuvent ainsi se familiariser avec les principaux gestes du métier : création de réseaux souterrains, interventions sur les lignes aériennes, raccordements des clients, entretien et dépannage des installations existantes. L'objectif est de confronter les futurs techniciens à des situations proches de celles qu'ils rencontreront dans leur vie professionnelle. Cette formation associe enseignements théoriques, travaux pratiques et périodes d'immersion en entreprise.
Parmi les premiers bénéficiaires, Anthony et Johan, tous deux en terminale MELEC, effectuent déjà leur deuxième année d'alternance chez EDF Corse. Anthony, qui était initialement engagé dans une autre filière professionnelle, a choisi de se réorienter après avoir découvert la possibilité de rejoindre EDF. « J'ai su qu'on pouvait faire une passerelle pour aller chez EDF, donc j'ai changé de classe et j'ai passé les entretiens », raconte le jeune homme, qui voit dans cette orientation « un métier d'avenir ». Même enthousiasme chez Johan, qui a lui aussi intégré EDF après un processus de recrutement entamé durant sa seconde au lycée Jules-Antonini. « J'ai passé plusieurs recrutements et j'ai su en juin, à la fin de ma seconde, que j'avais été pris en alternance chez EDF. Aujourd'hui, c'est ma deuxième année », explique-t-il. Un choix qu'il ne regrette pas : « C'est une boîte avec beaucoup de débouchés et, franchement, ça me plaît. » Son emploi du temps alterne désormais plusieurs semaines au lycée et des périodes en entreprise, lui permettant de découvrir directement la réalité du métier.
Des perspectives d'emploi pour les jeunes Corses
Au-delà des neuf élèves de cette première promotion, l'École des réseaux entend créer un lien durable entre les formations professionnelles et les besoins du tissu économique insulaire. Plusieurs entreprises de travaux publics et d'électricité participent au dispositif, avec la volonté de contribuer à la formation de leurs futurs collaborateurs. Pour Sébastien Pietre-Cambacédès, les débouchés ne se limiteront d'ailleurs pas aux seuls effectifs d'EDF. « Le but, ce n'est pas de tous les intégrer chez nous. Il en faut également chez nos partenaires. Mais nous voulons vraiment leur trouver des débouchés très concrets dans nos entreprises partenaires ou bien chez EDF. »
Une ambition partagée par la rectrice, qui voit dans cette initiative un moyen de valoriser les filières techniques tout en permettant aux jeunes de se construire un avenir professionnel sur leur territoire. « Avec la transition énergétique, nous avons de nouveaux métiers qui apparaissent, une évolution notable des réseaux et l'intégration des énergies renouvelables. Tout cela est possible parce que demain, il y aura des jeunes Corses qui seront en capacité de faire l'ensemble de ces métiers. Finalement, toute la transition énergétique, avec EDF et les autres partenaires, on la commence dès aujourd'hui », conclut Nathalie Mons.
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