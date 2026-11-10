À Ajaccio, une nouvelle école pour former les futurs professionnels des réseaux électriques en Corse

Former en Corse les professionnels qui construiront le système électrique de demain. C'est toute l'ambition de l'École des réseaux pour la transition énergétique, officiellement inaugurée ce lundi matin sur le site des Padules, à Ajaccio. En présence des représentants de l'Éducation nationale, d'EDF Corse et des entreprises partenaires, les neuf élèves de cette première promotion ont pu présenter leur formation et effectuer des démonstrations pratiques sur un plateau technique spécialement aménagé pour reproduire les conditions réelles d'intervention sur les réseaux électriques. Lancée au niveau national en 2023, l'initiative des Écoles des réseaux vise à répondre aux besoins croissants de professionnels qualifiés dans un secteur confronté à de profondes transformations. Modernisation des infrastructures, développement des énergies renouvelables, électrification des usages : autant de défis qui nécessiteront, dans les prochaines années, de nouvelles compétences. À l'échelle nationale, plus de 12 000 élèves étaient formés dans ce dispositif à la rentrée 2026, tandis que la filière électrique estime ses besoins à 43 000 recrutements d'ici 2030. En Corse, où les enjeux liés à la transition énergétique sont particulièrement importants, cette nouvelle formation doit permettre de préparer les jeunes aux besoins des entreprises insulaires.





« Notre contribution à la souveraineté énergétique de la Corse »



Pour Nathalie Mons, rectrice de l'académie de Corse, l'ouverture de cette école représente une étape importante dans le rapprochement entre l'Éducation nationale et le monde économique. « C'est très important d'ouvrir avec EDF cette École des réseaux parce que, d'abord, c'est notre contribution à la souveraineté énergétique de la Corse. Ici, nous allons préparer des jeunes pour qu'ils puissent, demain, travailler sur les réseaux électriques, avec la transition énergétique et les énergies renouvelables », explique-t-elle. Le dispositif repose sur une adaptation du baccalauréat professionnel MELEC (Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés), avec des enseignements spécifiquement orientés vers les métiers de la distribution électrique. Une nouvelle approche pédagogique qui doit également bénéficier aux enseignants, grâce à des échanges réguliers avec les professionnels du secteur.





« Je viens de discuter avec les jeunes et ils m'ont tous dit que, pour eux, c'était un plus. Cela va enrichir énormément leurs compétences, mais également celles de nos enseignants, qui vont pouvoir travailler en collaboration avec les entreprises partenaires du dispositif », souligne Nathalie Mons. La rectrice insiste également sur les perspectives professionnelles offertes aux élèves : « En termes d'employabilité, ils savent aussi qu'ils vont être repérés plus tôt par les entreprises. Et derrière, c'est la possibilité, certainement pour une partie d'entre eux, de pouvoir intégrer EDF. » Pour cette première année, neuf élèves ont intégré le dispositif : trois apprentis, dont deux chez EDF et un chez INEO, ainsi que six élèves sous statut scolaire. Un effectif volontairement limité pour accompagner au mieux les premiers bénéficiaires, avant une éventuelle montée en puissance.





EDF anticipe ses futurs besoins de recrutement



Pour EDF Corse, cette initiative répond à un enjeu stratégique : disposer des compétences nécessaires pour accompagner les transformations du système électrique insulaire. « EDF a des besoins très importants pour construire le système électrique de demain dans le cadre de la transition énergétique. Pour répondre à ces besoins, nous avons voulu associer toute la filière, parce que nous ne pourrons pas construire ce système tout seuls. Il faudra le faire avec nos partenaires », explique Sébastien Pietre-Cambacédès, directeur régional d'EDF Corse.





Si l'entreprise parvient aujourd'hui à satisfaire l'essentiel de ses besoins en recrutement, elle anticipe une situation plus tendue dans les prochaines années. « Aujourd'hui, on arrive à pourvoir à peu près l'ensemble de nos besoins, mais ce n'est déjà pas facile. Et on sait qu'avec les programmes d'activité que nous avons pour demain, cela le sera d'autant plus. C'est pour cela que nous voulons préparer l'avenir en construisant ces filières spécialisées », poursuit-il. L'ambition pourrait d'ailleurs dépasser le cadre de cette première école. EDF et le rectorat réfléchissent déjà à la création d'un véritable campus de la transition énergétique en Corse, qui permettrait de développer de nouveaux cursus et d'élargir les niveaux de qualification. « Nous avons l'ambition, avec le rectorat, d'aller plus loin. Nous sommes en train d'imaginer comment construire un campus de la transition énergétique qui embarquerait des diplômes différents, pour avoir finalement toute la chaîne des métiers représentée dans ces programmes colorisés, avec 30 % d'enseignements directement en lien avec nos métiers », précise le directeur régional.

