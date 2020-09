A Ajaccio on peut payer avec son téléphone pour stationner

Présent également à Bastia et depuis peu à Corte, son utilisation en Corse et en métropole est en forte hausse. PayByPhone enregistre aujourd’hui un taux d’adoption de 15% à Ajaccio.

Des discussions sont actuellement en cours pour mettre en place le service PayByPhone à Calvi et Porto-Vecchio.

En service depuis décembre 2018 à Ajaccio, l’application PayByPhone offre la possibilité de payer et gérer le stationnement à distance. Plus besoin d’avoir de la monnaie sur soi, d’entrer sa plaque d’immatriculation sur l’horodateur à chaque stationnement ou de courir pour prendre un nouveau ticket : avec cette appli, les automobilistes ont l’horodateur dans leur poche ! Un gain de temps considérable qui facilite leur quotidien et leurs déplacements.Disponible depuis l’application mobile (Android ou iOS), le site internet et même par serveur vocal, PayByPhone permet à ses utilisateurs de payer leur ticket de stationnement qu’ils soient en rendez-vous, au marché, chez des amis... Quelques clics suffisent pour sélectionner la zone et la durée de stationnement puis valider le paiement. Ensuite, plus besoin d’y penser : les alertes de rappel avant la fin permettent d’éviter les oublis et les fonctions « prolonger » et « stopper » permettent d’ajuster le ticket à distance – pour ainsi ne payer que le temps réellement utilisé. Moins de stress, plus d’économies !A la fin du stationnement, un reçu est envoyé à l’utilisateur, qui peut également le télécharger en PDF depuis son compte sur le site PayByPhone. Côté contrôle, les agents de surveillance n’ont qu’à scanner la plaque d’immatriculation du véhicule pour voir le ticket en temps réel sur leur terminal.