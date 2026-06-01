À Ajaccio, les portes ouvertes du Conservatoire Henri Tomasi font naître des vocations

Des notes de piano qui s’échappent d’une salle, une répétition de danse observée avec attention dans une autre, des enseignants qui présentent leurs instruments à des groupes d’enfants curieux. Depuis le début de la semaine, le Conservatoire Henri Tomasi d’Ajaccio vit au rythme de ses journées portes ouvertes.
Près de 1 500 scolaires ont défilé dans les nouveaux locaux de l’établissement. Et une soixantaine de classes ont participé aux ateliers proposés, aux côtés de groupes de personnes en situation de handicap. Tout au long de la semaine, ce sont les professeurs du conservatoire eux-mêmes qui ont assuré les démonstrations et les temps de découverte de ces journées portes ouvertes.
Pour Bruno Jouvenel, directeur de l’antenne ajaccienne et professeur de violon, l’événement répond à plusieurs objectifs. « Nous avons investi ce bâtiment fin mars, donc c’est très récent. L’idée est de faire découvrir ce nouvel espace, situé dans un secteur en plein développement, mais aussi de présenter nos trois disciplines qui, pour la première fois, sont réunies sous le même toit : la musique, la danse et le théâtre. »
Une ouverture culturelle pour les plus jeunes
Parmi les visiteurs du jour figure une classe de CE1 de l’école Simone-Veil. Une sortie qui s’inscrit dans le cadre d’un partenariat déjà établi avec le conservatoire. « Nous travaillons déjà avec une professeure de chant qui intervient auprès de tous nos élèves et nous avons également des projets autour de la danse », explique leur enseignante, Jessica Lanfranchi. « Le programme de la journée a été entièrement conçu par le conservatoire. Les enfants ont découvert la musique traditionnelle, le piano, et il leur reste encore deux ateliers à suivre. » Au fil des activités, les élèves passent d’un univers à l’autre avec enthousiasme. « Ils sont très contents d’être là et très attentifs. Je pense qu’ils repartent ravis de leur journée », sourit l’enseignante.
Au-delà de la simple visite, ces rencontres offrent aux enfants une ouverture culturelle précieuse. « Cela leur permet de découvrir des instruments qu’ils ne connaissent pas forcément, de s’ouvrir à la musique et aux arts. Peut-être que certains auront envie de revenir ici en activité extrascolaire. Nous espérons même que cela fera naître quelques vocations », ajoute-t-elle.
Près de 1 500 scolaires ont défilé dans les nouveaux locaux de l’établissement. Et une soixantaine de classes ont participé aux ateliers proposés, aux côtés de groupes de personnes en situation de handicap. Tout au long de la semaine, ce sont les professeurs du conservatoire eux-mêmes qui ont assuré les démonstrations et les temps de découverte de ces journées portes ouvertes.
Pour Bruno Jouvenel, directeur de l’antenne ajaccienne et professeur de violon, l’événement répond à plusieurs objectifs. « Nous avons investi ce bâtiment fin mars, donc c’est très récent. L’idée est de faire découvrir ce nouvel espace, situé dans un secteur en plein développement, mais aussi de présenter nos trois disciplines qui, pour la première fois, sont réunies sous le même toit : la musique, la danse et le théâtre. »
Une ouverture culturelle pour les plus jeunes
Parmi les visiteurs du jour figure une classe de CE1 de l’école Simone-Veil. Une sortie qui s’inscrit dans le cadre d’un partenariat déjà établi avec le conservatoire. « Nous travaillons déjà avec une professeure de chant qui intervient auprès de tous nos élèves et nous avons également des projets autour de la danse », explique leur enseignante, Jessica Lanfranchi. « Le programme de la journée a été entièrement conçu par le conservatoire. Les enfants ont découvert la musique traditionnelle, le piano, et il leur reste encore deux ateliers à suivre. » Au fil des activités, les élèves passent d’un univers à l’autre avec enthousiasme. « Ils sont très contents d’être là et très attentifs. Je pense qu’ils repartent ravis de leur journée », sourit l’enseignante.
Au-delà de la simple visite, ces rencontres offrent aux enfants une ouverture culturelle précieuse. « Cela leur permet de découvrir des instruments qu’ils ne connaissent pas forcément, de s’ouvrir à la musique et aux arts. Peut-être que certains auront envie de revenir ici en activité extrascolaire. Nous espérons même que cela fera naître quelques vocations », ajoute-t-elle.
Si le piano, la guitare ou encore le violon continuent d’attirer la majorité des inscriptions, le conservatoire profite de cette semaine pour mettre en lumière des disciplines parfois moins connues du grand public. « On constate partout la même tendance : les familles se dirigent naturellement vers le piano, la guitare ou le violon », observe Bruno Jouvenel. « Ces journées sont aussi l’occasion de faire découvrir d’autres instruments comme la clarinette, le saxophone ou le basson. Bien sûr, nous espérons susciter des inscriptions, mais surtout donner envie aux jeunes de pratiquer une activité artistique. »
Faire connaître les instruments moins médiatisés
Le Conservatoire Henri Tomasi, qui compte environ 1 400 élèves répartis entre ses antennes d’Ajaccio et de Bastia, semble avoir atteint son objectif. Alors que l’opération n’est pas encore terminée, plus de 2 500 inscriptions avaient déjà été enregistrées avant même le début des animations.
Les animations se poursuivront jusqu’à la Fête de la musique, qui viendra clôturer cette semaine de découverte. Dimanche, plusieurs interventions artistiques sont notamment prévues dans l’auditorium.
Dans les couloirs, les jeunes visiteurs repartent déjà avec des souvenirs plein la tête. C’est le cas de Dea, élève de CE1, qui a particulièrement apprécié la découverte du piano et des flûtes corses. Si cette immersion lui a permis d’explorer de nouveaux horizons musicaux, une chose est sûre : elle ne compte pas abandonner son instrument de prédilection. « Le piano, c’est mon préféré », confie-t-elle.
Faire connaître les instruments moins médiatisés
Le Conservatoire Henri Tomasi, qui compte environ 1 400 élèves répartis entre ses antennes d’Ajaccio et de Bastia, semble avoir atteint son objectif. Alors que l’opération n’est pas encore terminée, plus de 2 500 inscriptions avaient déjà été enregistrées avant même le début des animations.
Les animations se poursuivront jusqu’à la Fête de la musique, qui viendra clôturer cette semaine de découverte. Dimanche, plusieurs interventions artistiques sont notamment prévues dans l’auditorium.
Dans les couloirs, les jeunes visiteurs repartent déjà avec des souvenirs plein la tête. C’est le cas de Dea, élève de CE1, qui a particulièrement apprécié la découverte du piano et des flûtes corses. Si cette immersion lui a permis d’explorer de nouveaux horizons musicaux, une chose est sûre : elle ne compte pas abandonner son instrument de prédilection. « Le piano, c’est mon préféré », confie-t-elle.
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