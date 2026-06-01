À Ajaccio, les portes ouvertes du Conservatoire Henri Tomasi font naître des vocations

Des notes de piano qui s’échappent d’une salle, une répétition de danse observée avec attention dans une autre, des enseignants qui présentent leurs instruments à des groupes d’enfants curieux. Depuis le début de la semaine, le Conservatoire Henri Tomasi d’Ajaccio vit au rythme de ses journées portes ouvertes.



Près de 1 500 scolaires ont défilé dans les nouveaux locaux de l’établissement. Et une soixantaine de classes ont participé aux ateliers proposés, aux côtés de groupes de personnes en situation de handicap. Tout au long de la semaine, ce sont les professeurs du conservatoire eux-mêmes qui ont assuré les démonstrations et les temps de découverte de ces journées portes ouvertes.



Pour Bruno Jouvenel, directeur de l’antenne ajaccienne et professeur de violon, l’événement répond à plusieurs objectifs. « Nous avons investi ce bâtiment fin mars, donc c’est très récent. L’idée est de faire découvrir ce nouvel espace, situé dans un secteur en plein développement, mais aussi de présenter nos trois disciplines qui, pour la première fois, sont réunies sous le même toit : la musique, la danse et le théâtre. »



Une ouverture culturelle pour les plus jeunes



Parmi les visiteurs du jour figure une classe de CE1 de l’école Simone-Veil. Une sortie qui s’inscrit dans le cadre d’un partenariat déjà établi avec le conservatoire. « Nous travaillons déjà avec une professeure de chant qui intervient auprès de tous nos élèves et nous avons également des projets autour de la danse », explique leur enseignante, Jessica Lanfranchi. « Le programme de la journée a été entièrement conçu par le conservatoire. Les enfants ont découvert la musique traditionnelle, le piano, et il leur reste encore deux ateliers à suivre. » Au fil des activités, les élèves passent d’un univers à l’autre avec enthousiasme. « Ils sont très contents d’être là et très attentifs. Je pense qu’ils repartent ravis de leur journée », sourit l’enseignante.



Au-delà de la simple visite, ces rencontres offrent aux enfants une ouverture culturelle précieuse. « Cela leur permet de découvrir des instruments qu’ils ne connaissent pas forcément, de s’ouvrir à la musique et aux arts. Peut-être que certains auront envie de revenir ici en activité extrascolaire. Nous espérons même que cela fera naître quelques vocations », ajoute-t-elle.