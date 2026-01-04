À Ajaccio, le personnel périscolaire dénonce un climat « de plus en plus délétère » et se mobilise

Des agentes « à bout »



Sur le terrain, les témoignages traduisent un profond malaise. « On bloque car ce n’est pas la première fois que ça se produit », confie Allison Segui, agent de restauration scolaire à Pietralba, évoquant les agressions verbales subies par ses collègues la semaine dernière. « On est là pour que tout se passe dans l’apaisement, mais on n’a pas à subir ça. Il faut que les gens apprennent à régler les problèmes en parlant », ajoute-t-elle, pointant également l’impact de ces scènes sur les enfants.



Même constat pour Patricia Palmas, Atsem à Mezzavia : « Ça devient de plus en plus fréquent. On n’est plus à l’abri et on en a marre. Il faut qu’on soit davantage respectées dans notre travail. » Avec 20 ans d’expérience, elle décrit une évolution inquiétante : « On ne peut pas venir travailler la boule au ventre. J’ai vu une vraie dégradation, aussi bien en maternelle qu’en primaire. »



Des revendications concrètes



Face à cette situation, plusieurs revendications émergent. Le syndicat réclame notamment un renfort de la police municipale aux heures de pointe, afin de sécuriser les entrées et sorties d’école.



Autre demande : la révision du règlement intérieur du périscolaire, afin de permettre des exclusions temporaires ou définitives en cas d’agression. « Il faut pouvoir aller jusque-là », estime Ange-Marie Bianchini.



Une délégation doit être reçue par la municipalité aujourd’hui. Une première rencontre a déjà eu lieu en milieu de semaine dernière.