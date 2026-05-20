À Ajaccio, le Secours Catholique célèbre 80 ans de solidarité autour d’une Grande Tablée ouverte à tous

Derrière cet événement ponctuel, il y a surtout le travail quotidien mené tout au long de l’année par les bénévoles corses. Sur l’île, le Secours Catholique compte environ 170 bénévoles, dont une cinquantaine à Ajaccio. En 2025, plus de 6 800 personnes ont été accompagnées à travers la Corse.



Dans la cité impériale, l’association développe plusieurs formes d’accompagnement, souvent méconnues du grand public. L’accueil de jour constitue l’une des principales activités, pensé comme un lieu de répit autant que d’écoute. « On essaye surtout de laisser personne dans la solitude », résume Vincent Rainard.



L’association intervient également dans l’apprentissage du français, l’accompagnement social aux côtés de travailleurs sociaux ainsi que dans l’aide aux démarches administratives pour des personnes en difficulté. Autre mission moins connue : l’accompagnement des détenus de la prison d’Ajaccio. Des après-midis de jeux de société et d’échanges y sont régulièrement organisés par les bénévoles. « Là aussi, l’idée est surtout de créer du lien humain », souligne le bénévole.



Des missions qui évoluent avec la société



Depuis sa création le 8 septembre 1946, dans une France marquée par la pauvreté de l’après-guerre, le Secours Catholique a continuellement adapté ses actions aux réalités sociales du moment. « Quand le Secours Catholique a été créé, c’était pour accompagner les personnes qui étaient dans la misère après la guerre. Ensuite, les accompagnements ont évolué avec la société », rappelle Vincent Rainard.



Aujourd’hui, l’association intervient notamment auprès des familles monoparentales, des personnes isolées ou encore de celles qui peinent à accéder aux aides auxquelles elles ont pourtant droit. Pour Vincent Rainard, les formes de précarité ont changé au fil des années, mais les besoins restent immenses. « Tout ce qui tourne autour de la pauvreté et de la solidarité nous pousse à agir. Les missions et les besoins évoluent au gré de la société. »



C’est précisément ce que l’association souhaite rappeler avec cette Grande Tablée anniversaire : derrière les chiffres et les dispositifs d’aide, il y a avant tout des rencontres humaines. Le 23 mai, place Foch, l’idée sera donc moins de célébrer une institution que de faire vivre concrètement ce qu’elle défend depuis 80 ans : une solidarité accessible, simple et ouverte à tous.