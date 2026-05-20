À Ajaccio, le Secours Catholique célèbre 80 ans de solidarité autour d’une Grande Tablée ouverte à tous

Le temps d’une journée, la place Foch d'Ajaccio va prendre des airs de grand repas populaire. Là où habitants, touristes, familles et passants se croisent quotidiennement, de longues tablées seront installées pour accueillir tous ceux qui souhaiteront partager un moment convivial autour d’un buffet gratuit.
Le samedi 23 mai, de 11h30 à 16h, l’antenne ajaccienne du Secours Catholique organisera une « Grande Tablée » ouverte à tous dans le cadre des 80 ans de l’association. L’événement s’inscrit dans une mobilisation nationale : plus de 600 Grandes Tablées sont organisées partout en France entre le 16 et le 31 mai pour célébrer cet anniversaire symbolique.
À Ajaccio, le choix a été fait de transformer cette célébration en un véritable moment de partage. « Chaque antenne avait la possibilité d’organiser l’événement comme elle le souhaitait. Nous, on a voulu faire quelque chose de très ouvert, très accessible, dans l’esprit de ce qu’on défend au quotidien », explique Vincent Rainard, bénévole au sein de l’association.
Avec le soutien de la Ville d’Ajaccio et de plusieurs partenaires locaux mobilisés sur le plan matériel et logistique, l’association proposera un grand buffet entièrement gratuit, des animations musicales ainsi que des ateliers destinés aux enfants. Mais derrière l’aspect festif, les bénévoles souhaitent surtout remettre l’humain au centre.
« Créer un moment où les gens se rencontrent »
À travers cette Grande Tablée, le Secours Catholique veut avant tout provoquer la rencontre entre des publics qui, souvent, ne se croisent jamais autrement. « L’idée était de créer un moment de partage, où les gens se rencontrent. Le repas partagé est venu naturellement dans les discussions », raconte Vincent Rainard.
Dans une société où les situations de précarité s’accompagnent fréquemment d’isolement social, l’association veut casser les barrières invisibles qui séparent parfois les personnes. « N’importe quelle personne qui passe dans la rue pourra venir manger quelque chose. Il n’y a aucun frein, c’est vraiment ouvert à tous », insiste-t-il.
Le samedi 23 mai, de 11h30 à 16h, l’antenne ajaccienne du Secours Catholique organisera une « Grande Tablée » ouverte à tous dans le cadre des 80 ans de l’association. L’événement s’inscrit dans une mobilisation nationale : plus de 600 Grandes Tablées sont organisées partout en France entre le 16 et le 31 mai pour célébrer cet anniversaire symbolique.
À Ajaccio, le choix a été fait de transformer cette célébration en un véritable moment de partage. « Chaque antenne avait la possibilité d’organiser l’événement comme elle le souhaitait. Nous, on a voulu faire quelque chose de très ouvert, très accessible, dans l’esprit de ce qu’on défend au quotidien », explique Vincent Rainard, bénévole au sein de l’association.
Avec le soutien de la Ville d’Ajaccio et de plusieurs partenaires locaux mobilisés sur le plan matériel et logistique, l’association proposera un grand buffet entièrement gratuit, des animations musicales ainsi que des ateliers destinés aux enfants. Mais derrière l’aspect festif, les bénévoles souhaitent surtout remettre l’humain au centre.
« Créer un moment où les gens se rencontrent »
À travers cette Grande Tablée, le Secours Catholique veut avant tout provoquer la rencontre entre des publics qui, souvent, ne se croisent jamais autrement. « L’idée était de créer un moment de partage, où les gens se rencontrent. Le repas partagé est venu naturellement dans les discussions », raconte Vincent Rainard.
Dans une société où les situations de précarité s’accompagnent fréquemment d’isolement social, l’association veut casser les barrières invisibles qui séparent parfois les personnes. « N’importe quelle personne qui passe dans la rue pourra venir manger quelque chose. Il n’y a aucun frein, c’est vraiment ouvert à tous », insiste-t-il.
Derrière cet événement ponctuel, il y a surtout le travail quotidien mené tout au long de l’année par les bénévoles corses. Sur l’île, le Secours Catholique compte environ 170 bénévoles, dont une cinquantaine à Ajaccio. En 2025, plus de 6 800 personnes ont été accompagnées à travers la Corse.
Dans la cité impériale, l’association développe plusieurs formes d’accompagnement, souvent méconnues du grand public. L’accueil de jour constitue l’une des principales activités, pensé comme un lieu de répit autant que d’écoute. « On essaye surtout de laisser personne dans la solitude », résume Vincent Rainard.
L’association intervient également dans l’apprentissage du français, l’accompagnement social aux côtés de travailleurs sociaux ainsi que dans l’aide aux démarches administratives pour des personnes en difficulté. Autre mission moins connue : l’accompagnement des détenus de la prison d’Ajaccio. Des après-midis de jeux de société et d’échanges y sont régulièrement organisés par les bénévoles. « Là aussi, l’idée est surtout de créer du lien humain », souligne le bénévole.
Des missions qui évoluent avec la société
Depuis sa création le 8 septembre 1946, dans une France marquée par la pauvreté de l’après-guerre, le Secours Catholique a continuellement adapté ses actions aux réalités sociales du moment. « Quand le Secours Catholique a été créé, c’était pour accompagner les personnes qui étaient dans la misère après la guerre. Ensuite, les accompagnements ont évolué avec la société », rappelle Vincent Rainard.
Aujourd’hui, l’association intervient notamment auprès des familles monoparentales, des personnes isolées ou encore de celles qui peinent à accéder aux aides auxquelles elles ont pourtant droit. Pour Vincent Rainard, les formes de précarité ont changé au fil des années, mais les besoins restent immenses. « Tout ce qui tourne autour de la pauvreté et de la solidarité nous pousse à agir. Les missions et les besoins évoluent au gré de la société. »
C’est précisément ce que l’association souhaite rappeler avec cette Grande Tablée anniversaire : derrière les chiffres et les dispositifs d’aide, il y a avant tout des rencontres humaines. Le 23 mai, place Foch, l’idée sera donc moins de célébrer une institution que de faire vivre concrètement ce qu’elle défend depuis 80 ans : une solidarité accessible, simple et ouverte à tous.
Dans la cité impériale, l’association développe plusieurs formes d’accompagnement, souvent méconnues du grand public. L’accueil de jour constitue l’une des principales activités, pensé comme un lieu de répit autant que d’écoute. « On essaye surtout de laisser personne dans la solitude », résume Vincent Rainard.
L’association intervient également dans l’apprentissage du français, l’accompagnement social aux côtés de travailleurs sociaux ainsi que dans l’aide aux démarches administratives pour des personnes en difficulté. Autre mission moins connue : l’accompagnement des détenus de la prison d’Ajaccio. Des après-midis de jeux de société et d’échanges y sont régulièrement organisés par les bénévoles. « Là aussi, l’idée est surtout de créer du lien humain », souligne le bénévole.
Des missions qui évoluent avec la société
Depuis sa création le 8 septembre 1946, dans une France marquée par la pauvreté de l’après-guerre, le Secours Catholique a continuellement adapté ses actions aux réalités sociales du moment. « Quand le Secours Catholique a été créé, c’était pour accompagner les personnes qui étaient dans la misère après la guerre. Ensuite, les accompagnements ont évolué avec la société », rappelle Vincent Rainard.
Aujourd’hui, l’association intervient notamment auprès des familles monoparentales, des personnes isolées ou encore de celles qui peinent à accéder aux aides auxquelles elles ont pourtant droit. Pour Vincent Rainard, les formes de précarité ont changé au fil des années, mais les besoins restent immenses. « Tout ce qui tourne autour de la pauvreté et de la solidarité nous pousse à agir. Les missions et les besoins évoluent au gré de la société. »
C’est précisément ce que l’association souhaite rappeler avec cette Grande Tablée anniversaire : derrière les chiffres et les dispositifs d’aide, il y a avant tout des rencontres humaines. Le 23 mai, place Foch, l’idée sera donc moins de célébrer une institution que de faire vivre concrètement ce qu’elle défend depuis 80 ans : une solidarité accessible, simple et ouverte à tous.
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