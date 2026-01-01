À Ajaccio, le Magnificat de Vivaldi fait salle comble à l’église Saint-Antoine de Padoue

Une mobilisation artistique d’envergure

Présentée dans une version ambitieuse pour deux chœurs, ensembles instrumentaux et solistes, l’œuvre de Vivaldi a réuni élèves et enseignants des antennes d’Ajaccio et de Bastia. Le concert s’est ouvert avec les élèves clavecinistes-organistes, faisant entendre l’orgue Cavaillé-Coll de l’église, avant de laisser place à un dispositif musical pensé pour l’acoustique et la spatialisation du lieu.

Les formations vocales et instrumentales, disposées en stéréo dans l’édifice, ont proposé une lecture ample et immersive du Magnificat, mettant en valeur la richesse des timbres, le dialogue des chœurs et l’équilibre entre voix et instruments.





Une collaboration entre Ajaccio et Bastia

Seconde édition d'un concert donné en décembre dernier à Bastia, cette manifestation, portée pour sa déclinaison ajaccienne par Marie-France Edmond et Catherine Zimmer, toutes deux professeures du Conservatoire, a rassemblé le chœur Vibrations et l’ensemble de musique ancienne d’Ajaccio, l’ensemble vocal de Bastia, le Quatuor Isula, ainsi que plusieurs professeurs des deux sites, aux côtés de quatre chanteurs solistes. Cette coopération artistique illustre le travail transversal mené au sein du Conservatoire, fondé sur la complémentarité des compétences pédagogiques et musicales.

Le Gloria donné en Bis, dernier mouvement du Magnificat, a constitué l’un des temps forts de la soirée. Interprété comme un moment de recueillement, il a été dédié aux familles endeuillées en Corse, en France, en Europe et dans le monde, dans un climat de silence attentif et d’émotion partagée.





Un instrument d’exception à préserver

Le concert a également mis en lumière l’orgue de l’église Saint-Antoine de Padoue, ancien orgue de chœur de la Cathédrale : un instrument remarquable signé Aristide Cavaillé-Coll, l’un des plus grands facteurs d’orgue du XIXᵉ siècle. Ses instruments, présents dans de nombreuses églises et salles de concert en France et en Europe, ont profondément marqué l’histoire de l’orgue par leurs innovations techniques et leur palette sonore.

Utilisé régulièrement dans le cadre des projets pédagogiques du Conservatoire, cet orgue constitue un patrimoine musical majeur, à la fois outil de transmission et témoin d’un savoir-faire exceptionnel. Les dons recueillis à l’issue du concert contribueront à son accord et à son entretien, dans l’attente d’une restauration complète.