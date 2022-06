A Ajaccio, la cathédrale Santa Maria Assunta se visite pour la Nuit des églises

Ce samedi 2 juillet la cathédrale d'Ajaccio va devenir, le temps d'une nuit, un lieu de rencontre et de contemplation artistique dans le cadre de la 11e édition des Nuit des églises, un événement qui vise à ouvrir les portes des églises et des chapelles, jusqu’au début de la nuit, dans une démarche artistique.



Pour permettre à la communauté chrétienne locale de faire vivre ou de se réapproprier de son église, et pour permettre à ceux qui se présentent aux portes de la cathédrale d'y entrer le diocèse d’Ajaccio organise de 20h à minuit a Santa Maria Assunta, la nuit des Églises. Pendant une soirée, chacun est invité à franchir le seuil de la cathédrale d’Ajaccio afin de découvrir sous une nouvelle lumière, les richesses de son patrimoine de proximité grâce à des programmes variés : des concerts, des chœurs, une expositions de création, une conférence et des temps de prière.