A Ajaccio, la CGT dénonce la précarité à La Poste

Malgré les intempéries, la CGT a réuni ses soutiens à Ajaccio afin de dénoncer la précarité au sein de La Poste. Ainsi, les deux délégués de Haute Corse et de Corse du Sud, Julien Parraudin Devichi et Rudy Albertini se sont exprimés d’une seule voix. « Il s’agit de dénoncer la précarité de nos collègues dont certains qui travaillent avec nous depuis quatre ans. La dernière année a été particulièrement difficile sur la distribution du courrier et des colis. Bon nombre d’entre eux ont été en CDD puis laissés au chômage malgré les efforts fournis cette dernière année. Aujourd’hui, on leur dit que la seule possibilité de réintégrer la Poste c’est par intérim. Ce qui est inacceptable et davantage précaire ».



Ainsi, la CGT demande à la Direction de La Poste un plan de "déprécarisation".

« Le recours à d’autres précaires, les intérimaires ne peut être une solution à long terme et ne permet pas à La Poste que de générer des économies supplémentaire en rajoutant de la précarité sur le dos des salariés. L’amélioration des condition de vie, de travail et la qualité de service ne peut passer que par le comblement de tous les postes vacants. L’augmentation des colis ne doit pas rimer avec l’augmentation de l’emport à la distribution ni avec l’augmentation du traitement manuel dans les Préparations et de Distributions du Courrier (PDC) »