À Ajaccio, la CAPA veut donner un nouvel élan aux entreprises de l’économie maritime

Des entreprises qui ne se connaissent pas toujours, des projets qui peinent à trouver les bons interlocuteurs : c’est à ces difficultés que la CAPA entend répondre en renforçant sa collaboration avec le Pôle Mer Méditerranée, réunis à la cité Grossetti, ce mercredi 14 octobre.



« La mer façonne notre identité et notre attractivité. Elle doit davantage être considérée comme un levier économique à part entière », souligne Christelle Combette, vice-présidente de la CAPA chargée du développement économique, de l’innovation, de l’emploi et de l’attractivité du territoire. Après trois ans de collaboration, la collectivité souhaite désormais rendre ce partenariat plus concret. « Notre territoire doit s’ouvrir et saisir toutes les opportunités qui sont offertes pour les activités maritimes. Le but est de développer cette économie bleue », insiste-t-elle.



Ouvrir aux entreprises les portes d’un réseau de 500 adhérents



Mais que va changer ce partenariat pour les entrepreneurs ? Le Pôle Mer Méditerranée rassemble quelque 500 adhérents autour de l’innovation maritime : nautisme, croisière, pêche, biodiversité marine ou encore décarbonation des navires. Il accompagne les entreprises dans leurs projets et facilite leurs relations avec des experts, des partenaires et des investisseurs. « L’idée, c’est de les aider dans leurs projets et de leur ouvrir des portes que nous-mêmes, nous n’aurions peut-être pas pu ouvrir », explique Christelle Combette.



La CAPA ne financera pas directement les projets avec le Pôle Mer. Elle jouera plutôt un rôle de facilitateur. Des permanences pourraient être organisées une à deux fois par an à la Maison de l’entreprise (M3E), à Ajaccio, pour permettre aux entrepreneurs de présenter leurs projets, d’obtenir des conseils et d’être orientés vers les bons interlocuteurs, notamment pour rechercher des financements privés.