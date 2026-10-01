À Ajaccio, l’O’pen Skiff Tour mettra les jeunes régatiers à l’honneur

La voile jeunesse prendra ses quartiers dans le golfe d’Ajaccio à la fin du mois. Organisée par la Société Nautique d’Ajaccio (SNA), l’étape ajaccienne de l’O’pen Skiff Tour réunira une soixantaine de jeunes régatiers venus de Corse et du continent. Cette deuxième épreuve de la saison 2026-2027 comptera pour le classement national de la discipline. Elle n’est toutefois pas qualificative : les participants n’ont pas besoin d’avoir obtenu une sélection pour prendre le départ. « Il faut quand même justifier d’un peu d’expérience en régate et avoir un niveau technique minimum », précise Christophe Dumoulin, chef de base à la SNA. Les concurrents navigueront en O’pen Skiff, un petit dériveur moderne en solitaire, rapide et « très bas sur l’eau », qui offre, selon lui, « de belles sensations de glisse ».





La flotte devrait réunir les meilleurs régatiers de la catégorie. Entre 25 et 30 jeunes viendront des clubs corses ; les autres feront le déplacement depuis différentes régions du continent, notamment les Hauts-de-France, la Normandie, la Bretagne, la Nouvelle-Aquitaine, la région niçoise et l’Île-de-France. En amont de l’épreuve, plusieurs journées d’entraînement sont prévues, en particulier pour permettre aux jeunes insulaires de préparer leur participation.





Trois jours de régates officielles



Le rendez-vous débutera mardi 27 octobre avec une journée de « warm-up » : confirmation des inscriptions à partir de 9 heures, entraînements dès 11 heures, puis courses préparatoires à 13 h 30. Les régates officielles se tiendront mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 octobre. Les premiers départs sont prévus mercredi à partir de 13 heures, jeudi à partir de 11 heures et vendredi à partir de 10 heures. La zone de course sera déterminée en fonction des conditions météorologiques, au large de Saint-François et du Trottel. « Le temps devrait s’améliorer, mais le vent risque de ne pas être très fort. Nous nous adapterons », indique Christophe Dumoulin.



Depuis la terre, le public pourra suivre les courses depuis plusieurs secteurs du littoral. La place Miot, située entre les deux plages, offrira un point d’observation privilégié. La remise des prix est programmée vendredi à 17 heures, dans l’enceinte de la SNA.





Faire progresser la voile insulaire



Au-delà du classement, l’événement entend renforcer les échanges entre les clubs corses et continentaux et contribuer à la progression des jeunes navigateurs insulaires. La SNA veut aussi s’appuyer sur cette organisation pour consolider les compétences locales et mutualiser les moyens nécessaires à l’accueil d’une compétition nationale. Bénévoles, professionnels, clubs, instances fédérales et partenaires du territoire seront mobilisés. L’organisation annonce également une démarche écoresponsable, avec une attention portée à la réduction des déchets, à la limitation de l’impact de la manifestation et à la sensibilisation des participants à l’environnement marin.



La venue des régatiers, de leurs familles et de leurs entraîneurs pourrait par ailleurs bénéficier à l’hébergement, à la restauration, au commerce et au tourisme ajacciens, en arrière-saison. Fondée en 1867, la Société Nautique d’Ajaccio célèbre cette année ses 159 ans. Présentée comme le troisième plus ancien club nautique de France et le plus ancien de Corse, elle développe des activités sportives, éducatives et de formation tout au long de l’année.

