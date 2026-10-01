Au restaurant, les clients corses sont les plus généreux et les plus satisfaits de France

Les Corses seraient-ils particulièrement généreux et satisfaits lorsqu’ils vont au restaurant ? C’est en tout cas ce qui ressort d’une étude dévoilée cette semaine par Sunday, spécialiste des solutions de paiement et de commande dans la restauration, qui s’est penché sur les habitudes des clients selon les régions françaises.



Premier enseignement, c’est en Corse que l’on laisse le plus souvent un pourboire. Selon, l’étude, une transaction sur deux en comporte en effet un sur l’île. Un chiffre qui place la Corse très nettement en tête du classement, devant le Grand Est (36,5 %), la Bretagne (34,6 %) et le Centre-Val de Loire (34,3 %). À titre de comparaison, cette proportion tombe à 24,9 % en Occitanie.



Mais l’étude montre surtout que les clients corses semblent particulièrement satisfaits de leur expérience au restaurant. Sur les quatre critères étudiés, l’île obtient systématiquement les meilleures évaluations de France : 4,56 sur 5 pour l’ambiance, 4,53 pour la cuisine, autant pour le service et 4,34 pour le rapport qualité-prix.



Cette satisfaction se retrouve également dans les avis laissés en ligne. En Corse, 50,2 % des clients ayant laissé un avis Google attribuent cinq étoiles à l'établissement fréquenté. Là encore, l'île arrive en tête, très loin notamment de la Bourgogne-Franche-Comté, où cette proportion n'atteint que 14,2 %.



Près de 28 euros dépensés par personne



Passer à table en Corse représente toutefois un certain budget. Avec une dépense moyenne de 27,62 euros par personne, l'île se situe parmi les régions où le panier est le plus élevé. Elle reste légèrement derrière l'Île-de-France, première avec 27,80 euros, et la Nouvelle-Aquitaine, à 27,71 euros. En Bretagne, la dépense moyenne n'est que de 23,24 euros.



Et quitte à aller au restaurant, les clients corses prennent leur temps. Ils restent en moyenne 72,2 minutes à table, soit quasiment autant que les Occitans, qui occupent la première place avec 72,3 minutes. La différence est nettement plus marquée avec la Bretagne, où un repas au restaurant dure en moyenne 60,8 minutes.

