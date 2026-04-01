À Ajaccio, l'Associu Sulidarità organise une journée pour briser le silence autour des prisonniers politiques

Le 17 avril est une date qui n’a rien d’anodin. Créée en 2004 à l’échelle internationale, la Journée des prisonniers politiques a pris en Corse une résonance particulière, portée depuis des années par l'Associu Sulidarità. Pour Thierry Casolasco, président de l’association créée en 1998, cette date s’inscrit dans une continuité. « Ce n’est pas un choix, c’est un anniversaire », souligne-t-il.



Au Palais des Congrès d’Ajaccio, cette journée du 17 avril s’organisera autour d’un temps fort : un débat public précédé d’une conférence de presse. L’ambition est claire : dépasser le cercle militant. Invités, élus locaux, représentants institutionnels, acteurs associatifs… L’ensemble de la classe politique insulaire a été convié.



Aux côtés de Sulidarità, la Ligue des droits de l'homme participera également aux échanges, accompagnée de plusieurs avocats. « Lorsque nous parlons seuls, notre parole a peu de portée. Là, nous voulons qu’elle résonne plus loin », explique Thierry Casolasco.



Derrière le combat politique, une réalité sociale



Si Sulidarità porte un discours politique, son action quotidienne repose aussi sur un soutien très concret aux familles. L’association intervient notamment pour financer des billets d’avion, apporter une aide financière lorsque le détenu assurait l’essentiel des ressources du foyer, ou encore prendre en charge des frais de défense. « La première ambition de l’association, c’est l’aide aux familles », rappelle Thierry Casolasco.



Cette dimension humaine est, selon lui, essentielle pour mesurer les conséquences des incarcérations au-delà des seules personnes concernées. Derrière chaque arrestation, dit-il, il y a aussi un entourage fragilisé, confronté à une réalité matérielle et psychologique souvent lourde.