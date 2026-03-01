À Ajaccio, Mario Sépulcre cultive l’art vivant de la fresque

Une exposition pour révéler le dessin



Chez lui, l’art n’est pas un simple exercice esthétique. C’est un langage. « Par ce savoir-faire, on peut faire passer beaucoup de messages positifs. » Une conviction forgée par le temps, mais aussi par une certaine désillusion face à l’évolution du milieu artistique. Trop marchand, trop soumis aux modes, trop saturé d’artistes peut-être. « Aujourd’hui, c’est un peu banalisé », observe le peintre.



En parallèle, l’artiste prépare une exposition au mois de mai, consacrée exclusivement au dessin, au Locu Teatrale. Une première pour lui. « J’en ai beaucoup, et je ne les ai jamais montrés », confie-t-il. Une cinquantaine de pièces composées d’études, de personnages et d’esquisses, réalisées au crayon, au fusain ou à la craie blanche, seront présentées. Une manière de dévoiler une autre facette de son travail, plus intime.



Après les murs de Saint-Roch, Mario Sépulcre revient ainsi au geste premier. Celui du trait. Celui qui, depuis toujours, guide sa peinture. Car derrière les fresques et les grands formats, tout commence toujours de la même façon. « D’abord, il y a une idée, un thème qui nous taraude. Puis viennent les esquisses, la recherche de composition. » Le travail se construit ensuite lentement : préparation du support, ébauche, montée progressive des couleurs. La peinture à l’huile impose son rythme : plusieurs semaines de séchage entre chaque couche. Un temps de pause que l’artiste revendique. « Cela permet de réfléchir, de revenir avec un œil plus neuf. »



Alors, pour ne jamais interrompre le mouvement, il travaille sur plusieurs tableaux à la fois. Comme une manière de ne jamais cesser vraiment de peindre.



