À 25 et 28 ans, ils prennent la tête de leur commune en Corse

À l’heure où la vie politique locale est souvent perçue comme le domaine d’élus expérimentés, et notamment en Corse où deux maires sur trois ont dépassé 60 ans et où un tiers d’entre eux a 70 ans ou plus selon l’Insee, une nouvelle génération d’élus s’impose progressivement dans le paysage municipal. Lors du premier tour des élections municipales qui s’est déroulé ce dimanche, deux jeunes maires ont été élus dans les communes d’Avapessa et Valle-d'Alesani et entendent insuffler un nouvel élan à leurs villages.
Kévin Fondacci, 25 ans, maire d’Avapessa
Désormais élu, il entend s’impliquer pleinement « pour redonner vie au village : améliorer le cadre de vie - propreté, éclairage, sécurité -, entretenir et valoriser le patrimoine, maintenir nos traditions, mais aussi développer des services et des lieux de vie pour les habitants ». Son objectif est « de faire d’Avapessa un village plus vivant, accueillant et dynamique ».
Stella Anziani, 28 ans, maire de Valle-d’Alesani
À bientôt 29 ans, Stella Anziani s’inscrit elle aussi dans cette nouvelle génération d’élus locaux. Enseignante à mi-temps en langue et culture corse au lycée agricole de Borgo, elle est également responsable d’agence en Haute-Corse au sein du Groupe Phœnix. Élue conseillère municipale durant les six dernières années, elle a décidé de franchir une étape supplémentaire en se présentant à la mairie de Valle-d’Alesani, avec l’envie d’apporter un renouveau à la commune. « La moyenne d’âge tournait autour de 60 ans, et on s’est dit qu’il fallait redonner un peu de peps à la commune », explique-t-elle, évoquant un engagement qui s’est imposé naturellement.
À la tête d’un village d’environ 80 habitants à l’année, un peu plus animé les week-ends et en été, elle souhaite avant tout « le bien-être de notre village et des habitants ». « On a tous grandi au village et on veut retrouver le village qu’on a connu durant notre enfance avec de la convivialité et de l’entraide. »
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