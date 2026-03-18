À 25 et 28 ans, ils prennent la tête de leur commune en Corse

À bientôt 29 ans, Stella Anziani s’inscrit elle aussi dans cette nouvelle génération d’élus locaux. Enseignante à mi-temps en langue et culture corse au lycée agricole de Borgo, elle est également responsable d’agence en Haute-Corse au sein du Groupe Phœnix. Élue conseillère municipale durant les six dernières années, elle a décidé de franchir une étape supplémentaire en se présentant à la mairie de Valle-d’Alesani, avec l’envie d’apporter un renouveau à la commune. « La moyenne d’âge tournait autour de 60 ans, et on s’est dit qu’il fallait redonner un peu de peps à la commune », explique-t-elle, évoquant un engagement qui s’est imposé naturellement.





À la tête d’un village d’environ 80 habitants à l’année, un peu plus animé les week-ends et en été, elle souhaite avant tout « le bien-être de notre village et des habitants ». « On a tous grandi au village et on veut retrouver le village qu’on a connu durant notre enfance avec de la convivialité et de l’entraide. »

