500 personnes défilent à Ajaccio pour dire "non" au pass vaccinal

Ils étaient près de 500 à manifester ce samedi après-midi à Ajaccio. Un chiffre bien au-dessus des rassemblements de ces derniers mois. Sans doutes les dernières mesures gouvernementales jugées par une partie de la population trop coercitives et les propos acérés du chef de l’État promettant « d’Emmerder les non-vaccinés » sont venus accroître le nombre des mécontents.



Enseignants, soignants, citoyens, ados, enfants, ils s’étaient donnés rendez-vous sur la place Foch sur le coup des 14 heures. Le cortège s’est très vite rempli, répliquant, à sa manière, aux obligations sanitaires qui entreront en vigueur à compter du 15 janvier. Si le ton resté sobre, dans son ensemble, on est monté d’un cran par rapport à cet été pour ce qui concerne l’expression.



Porté par une dizaine de personnes, parmi lesquels des enfants, arborant tous les masques anonymous et vêtus d’une combinaison blanche, le cortège a quitté la place vers 15 heures. C’est le moment choisi par la Sono pour diffuser la musique des funérailles de la Reine Mary d’Henry Purcell (XVIIe siècle).





Au milieu d’une foule compacte, de nombreuses pancartes : ici, « Il ne faut rien dire à la TV, tout le monde la regarde », là-bas, « Toute forme de mépris, si elle intervient en politique, prépare le fascisme »,là-bas, « Notre cœur est contagieux », ou encore « Un prisonnier sera libre un jour, le vacciné sera enfermé pour toujours ».



Après une halte du cortège en plein du carrefour du Diamant, une vingtaine de personnes y feront du sitting. « L’objectif de ce rassemblement, précise Mélanie (Réaction 19), s’inscrit dans la continuité de ce qu’il se passe actuellement dans cet Etat de non Droit, on est toujours là, on n’est pas des faux citoyens. Le pass sanitaire s’est transformé en pass vaccinal, c’est toujours aussi scandaleux qu’avant. Ce système va continuer comme cela encore un long moment, il va mourir de lui-même mais la grogne est de plus en plus forte du côté des citoyens. Demain, les non vaccinés n’auront peut-être plus de droits, c’est inacceptable...Partout en Europe, les peuples essaient de se libérer... »





Les manifestants feront ensuite une halte devant les grilles de la Préfecture de Région. La musique alors plus festive (Satisfaction des Rolling Stones) précède de nouvelles prises de parole. « J’ai refusé de me soumettre et je l’assume, clame l’une des manifestantes, on me qualifie de complotiste ou de criminelle, anti-vax...Anti-vax, je le suis devenue le 12 juillet quand on plus profond de moi, j’ai ressenti que ma liberté et celle de me enfants valait autant que la santé. Votre santé sans liberté, que vaut-elle ? »

« J’avais le chois de me soumettre ou non, j’ai choix de résister, ajoute un soignant, je suis indigné parce que vous laissez l’ignominie se répandre et s’étendre. Des gens de ma famille demandent à ce que des non vaccinés ne soient pas admis en réa, d’autres me disent : « chacun sa m... », dois-je tenir le même discours s’ils se retrouvent demain en réanimation ou s’ils ont des effets indésirables dus au vaccin ? Je serai indigné par leur souffrance parce que je ne veux pas de ce monde-là pour mes enfants... »





Dans un coin et en signe de provocation, un manifestant apostrophera des clients attablés dans un café ou des passants : « Oui madame, je suis positif mais je me suis libéré de mes chaînes et je suis sorti... »

Un discours inconscient qui va contraster avec l’ensemble du rassemblement. Le cortège s’est disloqué dans le calme vers 17 heures. D’autres rassemblements sont à prévoir. « Plus le gouvernement va nous restreindre, plus nous manifesterons » prévient Mélanie.. .