5 ans de prison pour l'incendie de la pépinière de Lucciana

Stéphane Fortuny, 52 ans, a été condamné à cinq ans de prison pour destruction par incendie tandis que Christophe Ohrenstein, 30 ans, poursuivi pour "complicité et association de malfaiteurs" et au casier vierge, a lui été relaxé, a-t-on appris auprès du parquet de Bastia.

Le ministère public avait requis quatre ans de prison contre Christophe Ohrenstein et 6 ans contre Stéphane Fortuny, selon la même source.



En juillet 2025, l'incendie à Lucciana (Haute-Corse) avait détruit des bureaux installés dans une structure modulaire de l'entreprise "Casa di L'Ortu", propriété du pépiniériste et militant nationaliste Marco Furfaro.

Les deux suspects, interpellés fin novembre, niaient leur implication. Christophe Ohrenstein avait été laissé libre sous contrôle judiciaire tandis que Stéphane Fortuny avait été placé en détention provisoire, avait alors précisé à l'AFP le parquet de Bastia.

Stéphane Fortuny est connu de la justice et était en liberté après avoir été condamné en 2013, par la cour d'assises des Alpes-Maritimes, à 12 ans de réclusion criminelle pour le braquage de deux bijouteries.

Extradé vers l'Italie, Marco Furfaro, 56 ans, a de son côté été condamné en octobre en Sardaigne à quatre ans et six mois d'emprisonnement pour avoir aidé dans sa cavale Marco Raduano, mafieux italien arrêté à Aleria (Haute-Corse) en février 2024.

Marco Furfaro était accusé d'avoir transporté Marco Raduano en Italie, en Espagne et en Corse, où il l'avait également hébergé.

Contacté par l'AFP au moment de l'incendie, Me Marc-Antoine Luca, conseil de la famille Furfaro, avait précisé que la compagne de Marco Furfaro avait déposé plainte, fustigeant un "acte lâche".

Déjà en mai, la femme et les filles de Marci Furfaro avaient fait état de menaces de mort à leur encontre.