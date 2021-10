40 ans de l'Université de Corse : Jacques-Henri Balbi deux fois président en l'espace de 10 ans

Après six ans d’enseignement sur les bancs de la fac, en 1987 vient la consécration pour le Bastiais. Il succède à Jacques Brighelli à la présidence de l’università. A ce moment-là, il n’a qu’un rêve : favoriser une économie post-industrielle en formant les futurs cadres dans les filières proposées soit le droit, la capacité, l’enseignement 1er degré, les langues étrangères appliquées et les sciences. Fervent défenseur du progrès, il crée sous sa présidence le Centre régional d’innovation et de transfert de technologie (CRIT). Jusqu’à la fin de son premier mandat en 1992, l’homme va promouvoir l’université.

En 1997, il succédera pour un second mandat à Antoine-François Bernardini. Seize ans se sont écoulés depuis l’ouverture de la fac et les mentalités ont déjà changé. « La société avait plutôt accepté l’université donc on a pu se focaliser sur la phase de construction de la recherche », explique Jacques-Henri Balbi.





Un avenir dans l’innovation



Quarante ans plus tard, on peut dire que le pari de l’ancien président et des autres pionniers de l’Università di Corsica est gagné. Les nationalistes en place, Gilles Simeoni, Nanette Maupertuis, Jean-Christophe Angelini, Jean-Guy Talamoni pour ne citer qu’eux, ont tous occupé les bancs de Corte.

« Il a fallu 40 ans pour que les retombées de l’université soient notables. C’est long mais ça vaut la peine ». Même s’il a pris sa retraite en 2008, Jacques-Henri Balbi suit toujours attentivement l’activité de la fac.

Il tient d’ailleurs à saluer des initiatives comme le Fab Lab, qui porte des projets pour l’innovation. Aujourd’hui, sa présence à l’Université est devenue rare. Le professeur émérite est appelé pour des soutenances de thèse de la nouvelle génération.