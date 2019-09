388 000 euros investis au 1er semestre 2019 en Corse pour des projets en faveur de l’eau

Les projets soutenus en Corse au 1er semestre 2019 ?

La station de recherche marine Stareso, située à l'extrémité du cap de la Revellata, poursuit les études et suivis de la flore, la faune et de la qualité physico-chimique de l’eau dans la baie de Calvi. Les connaissances acquises doivent permettre de caractériser l’état du milieu en regard des pressions subies, d'identifier les zones écologiques fonctionnelles de la baie et d’évaluer l’incidence du changement climatique. Les résultats seront valorisés auprès des acteurs du littoral et également au niveau national puisque le secteur étudié est labellisé « site atelier » de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM). Pour l’année 2019, la station de recherche reçoit de l’agence de l’eau une subvention de 193 750 €.





L’Office de l’Environnement de la Corse va réaliser une cartographie des zones humides de référence du bassin de Corse. Il s’agit de localiser, qualifier les fonctions et identifier les pressions actuelles ou futures exercées sur ces zones remarquables. Pour ce faire, l’Office va exploiter l'ensemble des données bibliographiques disponibles et faire appel à une large concertation avec les acteurs du territoire. Pour cette opération, qui permettra de disposer des éléments de connaissance indispensables à l'élaboration de la future stratégie régionale en faveur des zones humides, l’agence de l’eau attribue une subvention de 70 000 €.





La commune de Levie mobilise une partie de son budget assainissement pour une action de coopération et de solidarité internationale, ainsi que le permet la loi Oudin-Santini de 2005. Elle participe à la fourniture et la mise en place de 150 dispositifs d'assainissement individuels pour des familles non équipées de l’oasis de Gabès, en Tunisie. A l'issue des travaux, les ouvrages seront la propriété des familles et elles en assureront le bon fonctionnement. Un suivi épidémiologique sera assuré dans le secteur des équipements mis en place pour évaluer les effets des dispositifs sur les maladies hydriques qui touchent actuellement la population, ainsi qu’un suivi dans le temps des évolutions constatées sur l'état du milieu naturel de l'oasis. L’agence de l’eau soutient le projet et octroie à la commune de Levie une aide de 123 950 € .