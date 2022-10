27e Tour de Corse LV Overseas : Hôtel A Madonetta et Mariposa vainqueurs en IRC et OSIRIS

Pour pouvoir y procéder il fallait que les voiliers en course aient rejoint Bonifacio, d'où était partie la course jeudi à midi, avant c dimanche à 12 heures.

A l'issue de cette limite étaient proclamés les classements en temps compensé pour les catégories IRC et OSIRIS.

La première place en IRC a été remportée par Hôtel La Madonetta dirigé par Arnaud Vuillemin qui a devancé Jacanda III de Marc Rouanne et Manureva Calvi du Balanin Emmanuel Santelli.



Du côté du classement OSIRIS, Laurent Alsion sur Mariposa s’est imposé devant Pierre-Yves Lapaquellerie sur Hydrogène et Fredymann IV de l’Ajaccien Bibi.