2 000 colis de Noël pour les « seniors » bastiais

Philippe Jammes le Jeudi 19 Décembre 2019 à 17:50

Comme elle le fait chaque année, la municipalité bastiaise, via son Centre Communal d’Action Sociale, distribue actuellement des colis de Noël à ses administrés âgés de plus de 60 ans et non imposables. Des colis ont aussi été distribués dans les Ehpad, associations caritatives, foyers et SDF. A l’intérieur de ces coffrets de nombreuses douceurs qui viendront agrémenter les fêtes. Tout au long de l’année, le CCAS organise de nombreuses manifestations et animations à l’attention des « seniors ». Ce sera d’ailleurs le cas le 31 avec deux soirées réveillon.

