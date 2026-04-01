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183 km/h au lieu de 80 sur la T20 : un motard intercepté à Volpajola


La rédaction le Lundi 13 Avril 2026 à 21:26

Un motard a été contrôlé à 183 km/h sur la T20, sur le territoire de la commune de Volpajola, lors d’une opération menée par les militaires de la brigade motorisée (BMo) de Borgo.



183 km/h au lieu de 80 sur la T20 : un motard intercepté à Volpajola
L’infraction a été relevée sur une portion limitée à 80 km/h. Après application de la marge technique réglementaire, la vitesse retenue s’établissait à 173 km/h, soit un dépassement de 93 km/h au-dessus de la limite autorisée.
Ce comportement constitue un très grand excès de vitesse, passible de lourdes sanctions, parmi lesquelles une suspension immédiate du permis de conduire, une amende conséquente, ainsi que l’immobilisation du véhicule.
Les contrôles de vitesse se poursuivent sur les principaux axes de Haute-Corse, notamment sur la T20, régulièrement surveillée en raison de comportements à risque.
Les forces de l’ordre rappellent que la vitesse excessive demeure un facteur aggravant dans de nombreux accidents.




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