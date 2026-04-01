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175 km/h sur la Territoriale 11 : véhicule neuf, permis retenu dans la foulée


La rédaction le Lundi 20 Avril 2026 à 22:05

Contrôlé par la BMO de Borgo près de Poretta, le conducteur venait d’acheter sa voiture à Ajaccio quelques heures plus tôt.



175 km/h sur la Territoriale 11 : véhicule neuf, permis retenu dans la foulée
Les militaires de la brigade motorisée (BMO) de Borgo ont contrôlé un automobiliste circulant à 175 km/h (vitesse retenue) sur un axe limité à 110 km/h. L’interception a eu lieu au niveau du pont de l’aéroport de Poretta, sur la commune de Lucciana, en direction de Bastia.
Le conducteur venait tout juste d’acquérir le véhicule quelques heures auparavant à Ajaccio.
Les sanctions ont été immédiates pour ce grand excès de vitesse : rétention du permis de conduire, mise en fourrière administrative du véhicule et ouverture de procédures judiciaires à venir
Un cas typique d’excès de confiance, avec des conséquences rapides




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