175 km/h sur la Territoriale 11 : véhicule neuf, permis retenu dans la foulée

Les militaires de la brigade motorisée (BMO) de Borgo ont contrôlé un automobiliste circulant à 175 km/h (vitesse retenue) sur un axe limité à 110 km/h. L’interception a eu lieu au niveau du pont de l’aéroport de Poretta, sur la commune de Lucciana, en direction de Bastia.
Le conducteur venait tout juste d’acquérir le véhicule quelques heures auparavant à Ajaccio.
Les sanctions ont été immédiates pour ce grand excès de vitesse : rétention du permis de conduire, mise en fourrière administrative du véhicule et ouverture de procédures judiciaires à venir
Un cas typique d’excès de confiance, avec des conséquences rapides
Le conducteur venait tout juste d’acquérir le véhicule quelques heures auparavant à Ajaccio.
Les sanctions ont été immédiates pour ce grand excès de vitesse : rétention du permis de conduire, mise en fourrière administrative du véhicule et ouverture de procédures judiciaires à venir
Un cas typique d’excès de confiance, avec des conséquences rapides
-
À l’Assemblée de Corse, un manuscrit historique ravive mémoire… et divisions
-
"L’enseignement immersif en Corse est menacé à très court terme" : Gilles Simeoni apporte son soutien à Scola Corsa
-
Hébergement d’urgence en Haute-Corse : l’État réagit après la fermeture brutale du site de Toga
-
Les vignerons de l'AOC Patrimonio dévoilent leurs nouveaux millésimes
-
Nanette Maupertuis : « Les Corses attendent de nous des réponses concrètes à leurs préoccupations du quotidien »