175 km/h sur la Territoriale 11 : véhicule neuf, permis retenu dans la foulée

Les militaires de la brigade motorisée (BMO) de Borgo ont contrôlé un automobiliste circulant à 175 km/h (vitesse retenue) sur un axe limité à 110 km/h. L’interception a eu lieu au niveau du pont de l’aéroport de Poretta, sur la commune de Lucciana, en direction de Bastia.

Le conducteur venait tout juste d’acquérir le véhicule quelques heures auparavant à Ajaccio.

Les sanctions ont été immédiates pour ce grand excès de vitesse : rétention du permis de conduire, mise en fourrière administrative du véhicule et ouverture de procédures judiciaires à venir

Un cas typique d’excès de confiance, avec des conséquences rapides