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Les brèves

Figari - 2e Trail de la Testa ce dimanche  20/04/2026

Figari - 2e Trail de la Testa ce dimanche
Organisé pour la première fois l'année dernière par l'association Accordu, le Trail de la Testa, version 2026, aura lieu ce dimanche avec un départ à 10 heures du port de Figari.

Une course de 10 kilomètres pour 130 mètres de D+ qui cette année se déroulera dans le sens inverse par rapport à la première édition, à savoir que les concurrents vont, après le départ, bifurquer à gauche pour monter vers le hameau de la Testa, point haut de la course, pour ensuite redescendre vers la grande bleue sur une partie très roulante.

Trois cents concurrents sont déjà sur les rangs. Pour mémoire Régis Rico avait remporté la version initiale en 39'47, alors que chez les féminines Hélène Cottais avait été la plus rapide avec un chrono en 57'02.

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