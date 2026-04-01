À l’Assemblée de Corse, un manuscrit historique ravive mémoire… et divisions

C’est dans les salons de la Collectivité de Corse, lors d’une conférence de presse organisée ce jour, que le manuscrit original de la seconde partie de la Giustificazione della rivoluzione di Corsica a été dévoilé.



Rédigé en 1758 par Don Gregorio Salvini, ce document rare, considéré comme un texte fondateur de la nation corse, était exceptionnellement présenté avant son acquisition officielle par la collectivité. Face aux élus et à la presse, la présidente de l’Assemblée de Corse, Marie-Antoinette Maupertuis, a insisté sur la portée historique du texte, « véritable manifeste […] contre l’oppresseur génois », dont l’influence dépasse largement son époque.



Pour elle, l’enjeu est clair : « L’acquisition de cette œuvre est donc plus qu’un acte de sauvegarde, c’est un acte politique fort. »



Un passage de témoin entre mémoire familiale et patrimoine collectif



Moment fort de cette présentation, l’intervention de la propriétaire du manuscrit, Mme Bacchini née Salvini, descendante directe de l’auteur, qui a expliqué sa démarche : « Ce document était dans notre famille depuis 250 ans. »



Consciente de la valeur historique du texte et de la question de sa transmission, elle a choisi de se tourner vers la Collectivité : « Je suis heureuse que ce document puisse rester à la disposition de d’autres Corses. »



Le président du Conseil exécutif, Gilles Simeoni, a salué cette décision, évoquant « un moment de grâce, un moment suspendu rempli d’histoire », et remerciant l’Assemblée pour avoir permis l’intégration de ce « bien d’une valeur inestimable » dans le patrimoine insulaire.