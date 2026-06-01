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U tempu in Corsica


le Samedi 6 Juin 2026 à 07:05

Le temp n'évolue guère ce samedi avec un ciel voilé au nord et des passages nuageux et des éclaircies au Sud. Les températures maximales ne dépassent pas 28 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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