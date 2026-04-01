"L’enseignement immersif en Corse est menacé à très court terme" : Gilles Simeoni apporte son soutien à Scola Corsa

Dans ce contexte, le président de l’Exécutif a distingué deux enjeux indissociables : celui du statut de la langue corse et celui des moyens concrets de son enseignement. « L’Assemblée de Corse a affirmé de façon constante sa volonté d’un bilinguisme progressif, réel et apaisé », a-t-il rappelé, soulignant que cette ambition repose à la fois sur la reconnaissance d’un statut d’officialité pour la langue corse et sur le développement d’une immersion linguistique, notamment à l’école. Mais selon Gilles Simeoni, il « ne peut pas y avoir de bilinguisme réel et d’enseignement immersif totalement sécurisé sans révision constitutionnelle et sans statut d’autonomie ». « Les écritures constitutionnelles sont libellées de façon à permettre à la fois un statut d’officialité pour la langue corse et un objectif de bilinguisme qui passe par l’immersion dans le domaine scolaire et ailleurs », a-t-il rappelé. Un débat appelé à se poursuivre dans les prochains mois devant les parlementaires, « dans une arène où il faudra convaincre ».



Un modèle sous pression



Au-delà des principes, c’est aussi l’avenir immédiat de l’enseignement immersif qui inquiète. « Il est menacé à très court terme », a alerté Gilles Simeoni, assurant que le développement de l’enseignement immersif dans l’enseignement public doit beaucoup au volontarisme du recteur Rémi Paolini. « Il est un facteur humain, politique et administratif important de consolidation et de renforcement de la qualité du système éducatif en Corse », a-t-il salué en avertissant : « Si demain il devait s’en aller, rien ne dit que son successeur aurait la même politique. Aujourd’hui, rien n’est gravé dans le marbre concernant l’enseignement immersif ».



Autre sujet d’inquiétude, la situation du réseau Scola Corsa, décrit comme « en danger de mort » malgré son rôle « d’aiguillon et de locomotive » dans le développement de l’enseignement immersif. La fédération, qui a bénéficié du soutien unanime de l’Assemblée de Corse, se trouve en effet aujourd’hui confrontée à une équation juridique et budgétaire fragile. En cause, notamment, la subvention versée par la Collectivité de Corse, aujourd’hui contestée devant les tribunaux au motif que la CdC ne disposerait pas de la compétence pour financer ce type de structure. « La chambre des comptes a très problablement déclenché un article 40 en considérant qu’en ma qualité de président du conseil exécutif, en exécutant la délibération votée à l’unanimité par l’Assemblée de Corse et en versant la subvention qui est la condition sine qua non du fonctionnement de Scola Corsa, j’aurais procédé à un détournement de fonds publics », a grincé Gilles Simeoni en reprenant : « Non seulement il y a donc un risque de sanctions administratives, mais également un risque de poursuites pénales. S’il faut aller devant une juridiction pénale pour avoir versé une subvention à Scola Corsa en application d’une délibération à l’unanimité à l’Assemblée de Corse, je l’assumerai. Parce que si on est confronté à une loi qui est injuste, il faut faire évoluer celle-ci et non l’appliquer au détriment de ce que l’on considère être des enjeux fondamentaux ».



Dans le même temps, il a pointé les contradictions de l’État, relevant que si la contractualisation partielle de Scola Corsa avec l’Éducation nationale constitue une reconnaissance de la qualité pédagogique du modèle, seuls deux postes ont, à ce stade, été validés, laissant onze postes essentiels sans financement. « Dès lors, nous n’avons pas d’autre choix que de continuer à accompagner Scola Corsa, même si ce n’est pas notre vocation première », a-t-il expliqué en dénonçant encore : « Il y a une contractualisation, il faut faire prendre en compte. Mais on nous renvoie, une fois encore, à des quotas qui sont des quotas nationaux, pensés à l'échelle de la France ».

